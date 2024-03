Comédia romântica com J-Lo, na Netflix, é fórmula infalível para alegrar seu dia

A crítica adora odiar as comédias românticas de J-Lo que o público ama. “Plano B” é uma delas. Amargando uma avaliação de 5,3 no IMDb e apenas uma estrela no “Roger Ebert”, um site prestigiado de críticas de cinema, o filme de Alan Poul, com roteiro de Kate Angelo, segue uma linha de clichês adoráveis difíceis de resistir. Particularmente, eu amo romances clichês, desde que não sejam excessivamente sofridos. Como este não é muito burocrático, me agrada.

A Zoe, de Jennifer Lopez, é uma empresária bem-sucedida no ramo de pet shops. Depois que seu pai abandonou sua mãe com câncer, ela absorveu a ideia de que todos os homens partem. Determinada a não depender de um companheiro para realizar seus sonhos, ela toma as rédeas de sua própria vida e decide colocar em prática um de seus maiores planos: ter filhos. Zoe vai até uma clínica de fertilização e vê o médico inseminando o sonho de uma família diretamente de um potinho de sêmen desconhecido em seu ventre. “As coisas estão acontecendo muito rápido”, ela reflete depois que seu teste de gravidez dá positivo, mas as coisas parecem um pouco precipitadas, pois ela acaba de conhecer um cara adorável.

Controlamos nosso destino até certo ponto. Fazemos nossas escolhas e tomamos atitudes para que aquilo que desejamos se concretize. No entanto, nem tudo possui uma receita, uma fórmula, um cálculo. Às vezes, a vida acontece sozinha. E é justo no momento em que Zoe decide ter filhos que ela conhece o homem de sua vida. Stan (Alex O’Laoughlin) é um fazendeiro e produtor artesanal de queijos de cabra que mora em Nova York e está decidido a terminar a faculdade de Economia depois dos 35. Quando briga com Zoe por um táxi, percebe que ela tem algo de especial e otimista, decidindo persegui-la por alguns quarteirões até convencê-la a sair em um encontro. Na vida real, isso seria assustador, mas não em uma comédia romântica, onde o amor acontece de maneiras improváveis.

O primeiro encontro é espontâneo e atrapalhado, fazendo com que eles queiram se ver novamente. No segundo, Zoe já sabe da gravidez e está aterrorizada com a enorme mudança em sua vida, ainda enfrentando o desafio de contar a Stan sobre a inseminação artificial e a gravidez. Como toda grávida com hormônios em ebulição, Zoe está cheia de tesão e, claro, isso ajuda a impulsionar o romance.

Stan é uma mistura de romântico, sofisticado, inteligente e braçal. Não é difícil compreender por que nossa protagonista logo se rende aos encantos do rapaz. Ao avistar Stan sem camisa dirigindo seu trator, com os desejos falando mais alto que a razão, ela acerta o próprio carro contra uma árvore. Ela passa a noite na fazenda, é apresentada às centenas de queijos que ele guarda em seu depósito (ou seja lá qual o nome dado aos locais onde se armazena queijos para maturação), eles fazem amor ao lado dos queijos e, então, Zoe faz a grande revelação.

Stan não reage muito bem ao saber que a garota por quem está apaixonado já tem uma vida planejada e encaminhada. Sua resposta não é das melhores e, enfurecido, ele dorme no sofá. No dia seguinte, Zoe decide seguir seu caminho, mas Stan não está pronto para abrir mão desta garota.

O resto do filme gira em torno do casal tentando conciliar seu amor com essa enorme transformação na vida de ambos. Zoe descobre que está grávida de gêmeos e, para Stan ficar com a garota que deseja, precisa encarar com ela o desafio da paternidade.

“Plano B”, na Netflix, é mais um ‘guilty pleasure’. Um filme que promete entretenimento e entrega. Com uma atuação divertida, natural e encantadora de Jennifer Lopez, essa comédia romântica vai alegrar seu dia.

Filme: Plano B

Direção: Alan Poul

Ano: 2011

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10