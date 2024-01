9 filmes da Netflix indicados ao Oscar 2024 que farão você querer ficar em casa nesta semana

A Netflix continua a se firmar como uma potência no cenário cinematográfico, com uma presença marcante no Oscar 2024. Este ano, a plataforma de streaming conseguiu colocar nove de suas produções entre os indicados ao prêmio mais cobiçado da indústria do cinema. A variedade de gêneros e temáticas presentes nessa seleção reflete a ambição e a diversidade que a Netflix tem buscado em suas produções originais.

Para os amantes do cinema que estão planejando uma semana tranquila em casa, esta lista oferece uma excelente oportunidade de conferir o que há de mais recente e aclamado pela crítica internacional. Desde dramas intensos até documentários provocativos, esses filmes destacam-se não apenas pela qualidade artística, mas também pela habilidade em contar histórias envolventes e pertinentes aos temas contemporâneos.

É uma oportunidade única de mergulhar em obras que foram reconhecidas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por sua excelência. Esta lista não é apenas um guia para os principais filmes da Netflix que estão competindo no Oscar, mas também uma janela para experiências cinematográficas diversificadas e enriquecedoras, todas disponíveis no conforto do seu lar.

A Incrível História de Henry Sugar (2023), Wes Anderson Divulgação / Netflix Henry Sugar, um aristocrata, encontra um livro misterioso que lhe dá habilidades extraordinárias, permitindo-lhe ver além do comum e antecipar eventos futuros. Sob a direção criativa de Wes Anderson, o filme une humor e drama em uma estética visual inovadora. Sugar usa seu dom no mundo dos cassinos, tramando um plano audacioso. O elenco estelar adiciona profundidade à história, que se equilibra entre comédia e reflexão, cativando o público em uma jornada surpreendente.

A Sociedade da Neve (2023), J.A. Bayona Quim Vives / Netflix O filme narra a trágica jornada do Voo 571 da Força Aérea Uruguaia, que se acidentou nos Andes em 1972. Dos 45 passageiros, apenas 29 sobrevivem e se veem diante de desafios extremos em um ambiente hostil. A história é uma crônica de resistência, solidariedade e resiliência humana diante de circunstâncias implacáveis. A luta pela sobrevivência dos personagens se desenrola em um épico de determinação e união, ressaltando a capacidade humana de superar adversidades extremas.

E Depois? (2023), de Misan Harriman Divulgação / Netflix A jornada de um homem em busca de superação após uma perda devastadora é o foco desta narrativa intensa e comovente. Ambientado nas ruas melancólicas de Londres, o filme acompanha o protagonista, cuja dor e luto o transformaram em uma sombra de si mesmo. Imerso em um mundo de tristeza, ele se move pela cidade como um fantasma, incapaz de se libertar das garras do passado. A cinematografia captura de forma magistral cada momento de sua jornada solitária, destacando o contraste entre a vibrante metrópole e o vazio interior que ele sente.

Jon Batiste: American Symphony (2023), Matthew Heineman Divulgação / Netflix Este documentário segue a jornada de Jon Batiste, um artista celebrado, na criação de “American Symphony”, uma obra que reimagina as tradições clássicas para uma apresentação no Carnegie Hall. Paralelamente, a história se aprofunda nos desafios pessoais enfrentados por Batiste e sua parceira, a escritora Suleika Jaouad, cuja luta contra o câncer retorna. O filme é uma meditação íntima sobre arte, amor e o processo criativo, retratando a encruzilhada de dois artistas extraordinários.

Maestro (2023), Bradley Cooper Jason McDonald / Netflix Este drama biográfico explora a relação de três décadas entre Leonard e Felicia, desde seu primeiro encontro em 1946 até o casamento e a criação de seus filhos. A história revela a paixão do casal pela música e as complexidades de seu amor duradouro. O filme oferece um olhar íntimo sobre a dinâmica familiar e a importância da música e do amor na formação de uma família, prometendo uma experiência emocionalmente rica e envolvente.

Nimona (2023), Troy Quane e Nick Bruno Divulgação / Netflix Ballister Coração Bravo, um cavaleiro injustamente acusado, alia-se a Nimona, uma adolescente metamorfa que ele foi treinado para destruir. Juntos, eles desafiam as linhas entre heróis e vilões em uma busca para limpar o nome de Ballister. A trama se desenvolve em um mundo onde as noções de bem e mal são questionadas, e a dupla enfrenta desafios imprevistos, misturando ação e humor.

Nyad (2023), de Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin Liz Parkinson / Netflix A ex-maratonista aquática e jornalista esportiva, na casa dos 60 anos, enfrenta um desafio monumental ao decidir atravessar os 177 km que separam Cuba da Flórida, um percurso conhecido como o “Monte Everest” da natação. Após três décadas longe das competições, ela se lança em uma jornada de quatro anos de treinamento intenso, acompanhada pela melhor amiga e técnica, além de uma equipe dedicada. A trama explora a determinação e a resiliência humana, enquanto a protagonista busca ser a primeira pessoa a completar esta travessia sem proteção contra tubarões.

O Conde (2023), Pablo Larraín Pablo Larrain / Netflix Este filme oferece uma visão alternativa e audaciosa da história do Chile, onde Augusto Pinochet é retratado como um vampiro ancestral. Ambientado em uma mansão decadente, simbolizando séculos de declínio e desumanização, Pinochet enfrenta uma crise existencial e a maldição da imortalidade. A narrativa mescla horror gótico e sarcasmo, criando uma reflexão sobre o poder, a decadência e a natureza humana.