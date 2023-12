Os 21 melhores filmes do ano (lançados pela Netflix em 2023)

O Pálido Olho Azul (2023), Scott Cooper

Scott Garfield / Netflix

Nesta sequência empolgante, Chris Hemsworth traz de volta a intensidade de Tyler Rake, explorando mais profundamente a complexidade do personagem além do estereótipo do mercenário experiente. Sob a direção precisa de Sam Hargrave, o filme desvenda as nuances de Rake, mostrando o homem vulnerável escondido sob uma fachada de invencibilidade. A trama se aprofunda nas fragilidades do personagem e em seu inflexível código moral, revelando uma personalidade mais rica e tridimensional. O roteiro habilmente expande as interações de Rake com novos e antigos personagens, criando uma rede de tensões que testam alianças e enriquecem o enredo. As cenas de ação, um forte de Hargrave, são intensificadas, mesclando vigor físico com impacto emocional significativo. Mais do que visualmente impressionantes, as sequências de luta são fundamentais para o desenvolvimento da história, imergindo o espectador em um mundo de estratégias e enganos.