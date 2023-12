Filme de ação e comédia com Gal Gadot é tudo que você precisa para desligar o cérebro e curtir bem o fim de semana

Criado para ser uma sequência de “Sr e Sra Smith”, “Vizinhos Nada Secretos” narra a história de Jeff (Zach Galifianakis) e Karen (Isla Fisher), um casal comum do subúrbio de Atlanta, que se torna amigo de uma dupla de espiões atraentes, vividos por John Hamm e Gal Gadot. Na verdade, Jeff e Karen não têm ideia de que seus novos vizinhos charmosos, inteligentes e viajados são Tim e Natasha, espiões do governo americano em uma missão secreta.

Tim desperta o fascínio de Jeff, um funcionário do RH de uma empresa aeroespacial, cuja rotina é tão entediante e o trabalho tão inútil, que ele é o único do prédio a ter acesso à internet, porque não faz nada de tão importante assim. Apesar do envolvimento do marido no bromance, Karen, uma designer de interiores, por sua vez, está particularmente intrigada e desconfiada em relação à dupla que compra a casa de frente a sua.

O texto de “Vizinhos Nada Secretos” pode ter seus bons momentos, mas não bons o bastante para atrair Brad Pitt e Angelina Jolie para o projeto. Após o ex-casal negar o convite para reviver a dupla de espiões nas telonas, o filme se tornou apenas um genérico de ação e comédia facilmente esquecível. Escrito por Michael LeSieur e dirigido por Greg Mottola, o elenco do filme é estelar demais para seus papeis, que não oferecem muito desenvolvimento para os personagens.

Após Karen perceber que Natasha tem habilidades muito incomuns e flagrar Tim bisbilhotando o escritório de seu marido, ela convence Jeff a invadir a casa dos vizinhos para saber o que é que eles estão escondendo. A noite de investigações leva o casal a viver uma aventura inesperada, onde terão que explodir bombas, desviar de um tiroteio, fugir em alta velocidade e lutar contra vilões globais que querem dominar o mundo através de computadores.

O filme gira em torno da ideia de um casal suburbano, que vive uma vida entorpecida e sem graça, ter sua rotina sacodida por uma dupla de viciados em ação, que representam um potencial perigo para sua segurança. Sair da bolha, viver algo além do esperado e superar os próprios limites são as experiências vividas por Jeff e Karen.

Com algumas cenas engraçadas e um monte de sequências de ação, com efeitos especiais extravagantes, “Vizinhos Nada Secretos” reproduz a fórmula mais básica possível do entretenimento das grandes produtoras para arrecadar nas bilheterias. É exatamente por isso que tem um elenco tão acima do nível sua própria história.

Dito isso, não há muito o que se esperar do longa-metragem. Sabemos que todos os atores estão se esforçando por seus papeis limitantes, mas a bola mais murcha aqui é para Gal Gadot em sua interpretação mais insípida possível. Galifianakis despeja boas doses de seu humor excêntrico, trazendo um pouco de sua própria personalidade para o filme e dando um tempero para a comédia. Mas é John Hamm que brilha, usando cada traço de seu personagem em seu favor.

“Vizinhos Nada Secretos” não é péssimo, mas também não é extraordinário. É preciso desligar o cérebro e não ser tão crítico. Apenas receber o que ele tem para oferecer de mais banal, bobo e divertido.

Filme: Vizinhos Nada Secretos

Direção: Greg Mottola

Ano: 2016

Gênero: Comédia

Nota: 7/10