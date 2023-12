Filme da Netflix é o mais assistido da atualidade em 137 países

Em “O Mundo Depois de Nós”, dirigido por Sam Esmail e baseado no romance de Rumaan Alam, duas famílias de Nova York são arremessadas em um cenário apocalíptico. A trama se desdobra em torno de Amanda, vivida pela carismática Julia Roberts, e de Clay Sandford, interpretado pelo talentoso Ethan Hawke. Juntamente com seus filhos, o distante Archie (Charlie Evans) e a intrigante Rose (Farrah Mackenzie), eles representam uma família de classe média do Brooklyn, cuja existência confortável é posta à prova por eventos extraordinários.

A trama ganha intensidade quando a família se refugia em uma casa de férias isolada, onde Amanda busca distanciar-se da humanidade. A residência, prometida como um santuário remoto, revela-se um ambiente frio e impessoal, marcado pela ausência de traços familiares calorosos. A atmosfera de suspense se acentua com a queda de um navio de carga na costa e com o encontro com um personagem misterioso, interpretado por Kevin Bacon, carregando suprimentos de emergência.

A tensão se intensifica ainda mais com a chegada de G. H. Scott (Mahershala Ali) e sua filha Ruth (Myha’la), que buscam refúgio após um blecaute. A interação entre as famílias traz à tona subtextos raciais e de classe, especialmente na reação de Amanda à presença de Scott e Ruth, que são negros e proprietários da mansão.

A cinematografia, assinada por Tod Campbell, desempenha um papel vital na construção desse mundo de incertezas. As técnicas visuais, incluindo o uso de cores intensas e movimentos de câmera abruptos, contribuem para uma experiência cinematográfica que transcende o convencional. O filme é pontuado por imagens de um mundo em desintegração, sugerindo uma crise global sem revelar todos os seus detalhes.

Sam Esmail, com destreza e sensibilidade, conduz o espectador por uma jornada que questiona as fragilidades humanas diante do caos. “O Mundo Depois de Nós” afasta-se dos clichês do cinema apocalíptico, apresentando uma narrativa que desafia o público a ponderar sobre as nuances da condição humana em tempos de crise. O filme não apenas entretém, mas também provoca reflexão sobre a realidade que nos cerca e o futuro incerto que estamos moldando.

Filme: O Mundo Depois de Nós

Direção: Sam Esmail

Ano: 2023

Gênero: Drama/Suspense

Nota: 9/10