O filme arrepiante e perturbador da Netflix que vai te fazer ter calafrios por 94 minutos

“Remédio Amargo”, lançado em 2020, é um filme que desafia as fronteiras do amor e da obsessão. Dirigido por Carles Torras, a trama segue Ángel, interpretado magistralmente por Mario Casas, um paramédico cujo amor se transforma em uma forma perturbadora de posse e controle. A performance de Casas destaca a complexidade do personagem, cujo afeto se converte em psicopatia. O filme vai além de uma simples história de amor obsessivo, explorando profundamente as nuances psicológicas do protagonista e desenhando um retrato detalhado de sua degradação mental e emocional.

Estabelecendo um paralelo com “Atração Fatal” de 1987, “Remédio Amargo” eleva a história com a figura de Ángel. Déborah François, como Vanesa, a parceira de Ángel, entrega uma performance notável, retratando a transformação de uma mulher apaixonada em vítima de obsessão.

O relacionamento entre os dois se torna o núcleo da narrativa, evoluindo de um romance apaixonado para uma prisão emocional. O roteiro, co-escrito por Torras, David Desola e Hèctor Hernández Vicens, é uma combinação habilidosa de suspense e drama, com uma trama que mantém a tensão e a ansiedade em alta.

O filme é um exemplo de excelência em termos de narrativa, direção e visual. A direção de arte mescla elementos modernos e nostálgicos, criando uma atmosfera que reflete a tensão interna dos personagens. A cinematografia, com tons escuros e enquadramentos apertados, aumenta a sensação de isolamento e aprisionamento, acentuando a jornada emocional dos personagens.

Apesar de críticas ao final por sua previsibilidade, a mensagem de “Remédio Amargo” permanece forte e perturbadora. O filme é um alerta sobre os perigos de um amor que transcende a sanidade. A combinação da direção de Torras e as atuações de Casas e François cria uma experiência cinematográfica marcante, que ressoa com o espectador muito após seu término. “Remédio Amargo” é mais que um filme; é uma análise aguda da natureza humana e dos extremos a que o amor pode nos levar.

Filme: Remédio Amargo

Direção: Carles Torras

Ano: 2020

Gêneros: Drama/Suspense/Terror

Nota: 9/10