Inspirado em comédias de erros dos irmãos Ethan e Joel Coen, filme subestimado na Netflix é uma bela surpresa

Eu tinha uma expectativa diferente quando escolhi “Natal em El Camino” para assistir. Acreditava que me depararia com alguma comédia leve sobre uma reunião familiar em uma pequena cidade para o Natal. Bem, as coisas foram parar em outro rumo. Dirigido por David E. Talbert e escrito por Christopher Wehner e Theodore Melfi (“Estrelas Além do Tempo” e “Um Santo Vizinho”), o drama policial é uma verdadeira surpresa. Além de tudo, é subestimado. A história se mostrou muito mais complexa e profunda que aparenta pelo título e o pôster de divulgação.

Com um elenco recheado de estrelas, o filme conta com Tim Allen, Luke Grimes, Dax Shepard, Kurtwood Smith, Emilio Rivera, Jessica Alba e Vincent D’Onofrio. Se você pensa que este é um filme sobre o espírito natalino, o amor e a união das pessoas, tire essa ideia da cabeça. A receita aqui é outra. A El Camino do filme é fictícia, mas fica no sudoeste americano, onde o frio e a neve não fazem parte do cenário de final de ano. Luke Grimes é Eric Norris, que após a morte de sua mãe sai em uma jornada para encontrar o pai que nunca conheceu.

Com algumas influências de “Fargo”, dos irmãos Ethan e Joel Coen, o longa de Talbert também cria um humor obscuro por meio de uma série de erros que só podem acabar de maneira trágica. Eric Norris é confundido pela polícia da cidade com um traficante. Procurar pelo pai que não quis assumí-lo não seria mesmo uma jornada fácil, mas ela se mostra ainda mais aterrorizante do que ele previa. Depois de preso por um grupo de policiais atrapalhados, Eric é agredido por Carl Hooker (D’Onofrio), o tipo de tira malvado que não apura a verdadeira identidade do suspeito antes de lhe dar uma coça. Eric acaba detido na cadeia de El Camino, mas Billy Calhoun (Shepard), o tira bonzinho, decide deixá-lo sair sem o consentimento dos colegas de delegacia.

Enquanto tenta deixar a cidade de carro, Eric é flagrado por Hooker, que acredita que ele escapou de sua cela. Uma cena de perseguição de carros dá uma dose de ação, sucedida por uma troca de tiros no mercado de Vicente Santos (Rivera). Mas não foi Eric que disparou contra o policial, mas Larry Roth (Allen), um veterano de guerra que se assustou com os tiros de Hooker e decidiu revidar. Uma série de mal-entendidos cria uma suposta situação de sequestrador e reféns dentro do mercado.

Com a polícia rodeando o estabelecimento, a imprensa acompanhando tudo ao vivo e a população observando passo a passo o incidente, todos acreditam que Eric Norris é um sequestrador que está mantendo Hooker, Vicente Santos, Roth, uma mulher e uma criança como reféns. O enredo mistura comédia com drama, nos dando um vislumbre do desfecho: a vida dessas pessoas não será mais como antes. Enquanto Eric tenta desfazer os enganos, se vê cada vez mais enrolado em uma teia de verdades individuais que não refletem a realidade.

“Natal em El Camino” não promete final feliz, resoluções de Natal e otimismo, mas mostra como a vida pode tomar rumos inesperados a partir de pequenas decisões e como a verdade nem sempre é absoluta.

Filme: Natal em El Camino

Direção: David E. Talbert

Ano: 2017

Gênero: Drama/Policial/Comédia

Nota: 8/10