O filme indicado ao Oscar, na Netflix, que vai te colocar dentro de um mistério de Agatha Christie

Depois de algum tempo, do alto da maturidade que chega para cada um na quadra oportuna, cristaliza-se a evidência de que os laços que estreitamos ainda em tenra idade são aqueles que dispõem de mais chances de se manterem pelos desencontros da vida afora. A união dessa mágica aos humanos desejos — mesmo que pareçam forçados a crescer cada qual no seu recinto — dá em algo novo, de difícil classificação, o grande enigma do sentir que nunca fenece. Este, decerto, não é o caso dos personagens de “Glass Onion: Um Mistério Knives Out”. No segundo filme sobre um enredo que tem muita lenha para queimar, Rian Johnson conserva a estrutura de um suspense mordaz, franqueando o horizonte dramático dos tipos que apresenta, ricaços abduzidos pelo tédio que se dedicam a joguinhos fúteis (mas perigosos) para olvidar sua irrelevância.

Remontando a uma canção dos Beatles, o texto de Johnson ilumina as muitas camadas aparentemente translúcidas das relações entre os homens, destros em filtrar toda a luz que possam absorver e mudá-la numa energia odiosa. Como não poderia deixar de ser, o diretor segue cultuando — de um modo bastante original, que se diga — Agatha Christie, (1890-1976), sem prejuízo dos trechos cômicos que servem de tempero bem dosado para uma narrativa saborosa, estilo a que a Dama do Crime não levantaria qualquer objeção. A exemplo do que se constata no longa que abre a franquia, Johnson perturba o seu tanto a ordem do estabelecido no gênero e vive transfigurando o enredo, sem importar muito quem fará o quê, mas a que altura da história se vai chegar ao assassino, que a propósito, ainda não existe. Se no longa de 2019, o defunto cujo algoz se queria encontrar era Harlan Thrombey, famoso autor de contos de mortes violentas — e essas jogadas metalinguísticas soem cair logo no gosto do público —, degolado com requintes de crueldade aos 85 anos em sua própria mansão, aqui, Benoït Blanc, o requintado detetive que inspira perfis na “New Yorker”, de um Daniel Craig mais e mais artisticamente maduro, é chamado a partilhar das excentricidades de convivas com um bocado de parafusos a menos. Mesmo a fina crítica social proposta pelo diretor-roteirista não se esboroa, com o destaque à tragicômica alienação de Kate Hudson encarnando Birdie Jay, a dondoca pouco inteligente que tenta sufocar seu esplim dando festas literalmente incendiárias que redobram o marasmo de uma existência durante a qual tudo chegou-lhe com uma facilidade que paralisa — isso quando não aproveita para destilar nas redes sociais uma intolerância racial entre ingênua e criminosa. Estímulo para que a Cassandra Brand de Janelle Monáe, consciência encarnada da turma, dedique-se a tirar alguns esqueletos do armário.

Talvez o grande vício de “Glass Onion: Um Mistério Knives Out” seja mesmo o tempo de exibição, de tal modo dilatado que faz quem assiste teorizar incontroladamente sobre o sorrateiro epílogo. Nada, porém, que não se resolva numa terceira empreitada de Benoït Blanc.

Filme: Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Direção: Rian Johnson

Ano: 2022

Gêneros: Thriller/Crime/Comédia

Nota: 9/10