Os 15 melhores filmes da Netflix em 2023, até agora

Clonaram Tyrone! (2023), Juel Taylor

Parrish Lewis / Netflix

Em um evento que desafia a lógica, Fontaine, um notório líder do submundo, sobrevive a um ataque direcionado do ambicioso rival Isaac, apenas para encontrar-se inexplicavelmente ileso em sua própria residência. Com questões girando em sua mente e uma realidade que parece ter se desviado do curso, ele convoca o apoio de seus leais aliados, Slick Charles e Yo-Yo, para desenterrar a verdade por trás desse mistério. A busca os leva aos confins sombrios da metrópole, onde descobrem um segredo governamental profundamente enterrado: um laboratório clandestino, onde experimentos perturbadores são realizados, visando especificamente a população negra local. A exploração os confronta com uma verdade ainda mais alarmante – Fontaine, o homem que todos temiam e respeitavam, é, na realidade, um produto desses experimentos, um clone, cujos fios são puxados pelo enigmático Nixon, a mente que opera nas sombras do laboratório. Confrontado com essa revelação chocante, Fontaine entra em uma crise de identidade, lutando com conceitos de autonomia, humanidade e propósito. Confrontado com uma conspiração que vai além do imaginável, ele deve navegar por um terreno traiçoeiro de mentiras, manipulação e identidades fabricadas. Mas mais do que a busca pela verdade, Fontaine enfrenta uma batalha interna, questionando sua existência e o conceito do que é genuinamente real e humano.

Este thriller leva os espectadores em uma montanha-russa de emoções, mistérios e revelações, mostrando um mundo onde a verdade é mais estranha e mais aterrorizante do que a ficção, desafiando nossas percepções de nós mesmos e da realidade que aceitamos.