Os 15 melhores filmes da Netflix em 2023, até agora

Agente Infiltrado (2023), Morgan S. Dalibert

Nicolas Auproux / Netflix

Em uma atmosfera cinza e soturna, o filme abre com uma cidade pulsante, seu skyline marcado por arranha-céus modernos e ruas iluminadas por neon, onde a vida corre rapidamente e onde os segredos mais sombrios são guardados à vista de todos. Nesse contexto, o agente secreto, cujo nome verdadeiro é raramente mencionado, começa sua missão. Cada passo do protagonista é meticulosamente calculado. Ele tem uma habilidade inata de se infiltrar em lugares, assumindo identidades variadas. Seja como um negociante de arte, um hacker ou um guarda-costas, ele adapta-se às circunstâncias, sempre com um objetivo: chegar mais perto do núcleo da facção criminosa. Conforme o agente avança em sua infiltração, os desafios tornam-se mais pessoais. Ele forma laços, tanto com indivíduos dentro da organização quanto com aqueles que se tornam peões involuntários na complexa rede de intrigas. Há momentos em que as linhas entre amigo e inimigo, certo e errado, tornam-se borradas. E é aqui que o filme brilha, pois nos faz questionar: até onde podemos ir em nome do dever? É válido sacrificar o indivíduo pelo bem maior? Um dos momentos mais impactantes do filme ocorre quando o agente é confrontado com uma escolha agonizante: salvar uma amiga recém-descoberta que inadvertidamente se tornou um alvo, ou seguir adiante com sua missão principal, sacrificando-a pelo bem maior. As repercussões dessa escolha são sentidas ao longo do resto do filme. A cinematografia é excepcional, utilizando paletas de cores que alternam entre tons frios e quentes para refletir o estado emocional do protagonista. A trilha sonora é evocativa, pontuando momentos de tensão e introspecção. As sequências de ação são coreografadas de forma brilhante, mas são os momentos silenciosos e contemplativos que verdadeiramente deixam uma marca no espectador. O desfecho, em vez de fornecer respostas claras, lança ainda mais perguntas. O agente, tendo cumprido sua missão, se encontra em um dilema existencial, ponderando se os fins realmente justificam os meios. E enquanto os créditos rolam, o público é deixado em um estado de reflexão, ponderando as nuances da moralidade e o preço do dever. Em suma, este não é apenas um thriller de espionagem; é uma meditação sobre sacrifício, dever e a natureza ambígua da justiça.