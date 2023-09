Os 15 melhores filmes da Netflix em 2023, até agora

Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvah! (2023), Sammi Cohen

Scott Yamano / Netflix

No auge da juventude, duas amigas, unidas por um laço inquebrantável, sonham em realizar festas de bat mitzvah memoráveis. Imersas na encantamento e nas antecipações desse marco de transição, as meninas se entregam de corpo e alma aos preparativos. No entanto, as coisas começam a se complicar com as complicadas relações sociais em seu colégio e a chegada de um novo aluno popular. Este novo integrante, que parece atrair problemas e dilemas, põe em risco não só as festividades cuidadosamente planejadas, mas também o vínculo íntimo entre elas. Frente a estes conflitos, ambas se deparam com reflexões sobre fidelidade, auto-percepção e as intrincadas nuances do amadurecimento. A história mescla comédia e reflexão, retratando os dilemas, as inquietações e os aprendizados inerentes à adolescência.