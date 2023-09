Os 15 melhores filmes da Netflix em 2023, até agora

Enquanto o panorama do entretenimento se metamorfoseia em resposta às demandas crescentes e variadas do público global, a Netflix, habilidosamente, se solidifica como um pilar incontestável nessa revolução. Através do enriquecimento, diversificação meticulosa e estudo aprofundado das preferências de seu público, a potência do streaming tem lançado uma seleção abrangente de obras, que vão muito além do comum. Desde os mais envolventes dramas que retratam as complexidades humanas e intrincados thrillers de espionagem que mantêm o espectador na ponta do assento, até animações vanguardistas que rompem barreiras tradicionais e documentários incisivos que desafiam nossas noções pré-concebidas, a plataforma tem mostrado sua habilidade de se reinventar.

Captando a profundidade, multiplicidade e os nuances do universo cinematográfico contemporâneo, a Revista Bula, após extensivas horas de exame e reflexão, decifrou e compilou os 15 títulos mais emblemáticos lançados pela Netflix em 2023. Essas escolhas, que brilham não apenas pelos aspectos tradicionais como enredo, direção e performances, mas também pela inovação, originalidade e impacto cultural, são reflexos cristalinos do comprometimento da Netflix em presentear o mundo com conteúdo de ponta, anualmente. Esses filmes e séries, além de serem entretenimento de primeira linha, oferecem uma perspectiva perscrutadora sobre as correntes, inovações e nuances do cinema de nossa era. Esta seleção meticulosa age como um termômetro da cultura, não apenas evidenciando a proeza da Netflix em retratar a multifacetada jornada humana em tela, mas também esclarecendo e analisando o panorama atual do mundo do cinema em uma era de transformação e evolução const

Em uma Terra Muito Distante… Havia um Crime (2023) Yûichi Fukuda Divulgação / Netflix Emergindo do riquíssimo universo cinematográfico japonês, esta narrativa entrelaça o familiar com o inesperado, levando o espectador a um mundo mágico e intricado onde a fronteira entre fantasia e mistério é habilmente difusa. Aqui, a emblemática Chapeuzinho Vermelho não é mais apenas a menina que leva doces à avó. Em vez disso, armada com sua astúcia e determinação, ela se torna uma detetive perspicaz, navegando por uma série de reviravoltas e enigmas, desafiando as expectativas tradicionais associadas ao seu caráter. Neste universo reimaginado, as paisagens encantadas, ricamente detalhadas e atmosféricas, servem como pano de fundo para uma trama profundamente envolvente. Além de suspense e humor, o enredo mergulha profundamente nas complexidades e nuances das personagens clássicas que crescemos amando. No entanto, ao invés de contar histórias previsíveis, estas personagens são apresentadas sob uma luz inteiramente nova, revelando facetas ocultas e motivações anteriormente inexploradas, transformando o conto familiar em uma experiência cinematográfica fresca e cativante.

O Conde (2023), Pablo Larraín Divulgação / Netflix Com uma mistura audaz de terror e humor sarcástico, a trama nos transporta para um universo alternativo que reflete a história recente do Chile, mas com um twist sobrenatural. No centro deste enredo está Augusto Pinochet, retratado aqui não como o militar que o mundo conhece, mas como um vampiro seculoso, confinado em uma decrépita mansão no coração do frio extremo sul do continente. Viver por séculos se alimentando da maldade, ele atinge um ponto de saturação e decide abandonar sua sede de sangue e o dom da imortalidade. Cansado de ser eternamente marcado como o vilão, ele anseia por uma redenção, mesmo que simbólica. Enquanto luta contra o oportunismo e a ganância de sua própria família, é em um inesperado laço afetivo que ele encontra uma centelha de paixão e talvez, uma chance de reescrever seu legado contrarrevolucionário.

Ehrengard: A Ninfa do Lago (2023), Bille August Christian Geisnaes / Netflix No majestoso reino de Babenhausen, Cazotte, um jovem charmoso que se proclama mestre na arte do amor, é recrutado pela astuta grã-duquesa para assegurar a continuidade da linhagem real. Sua missão inclui encontrar uma digna princesa para o trono e orientar o reservado príncipe nas artimanhas da sedução. Entretanto, um inesperado nascimento ilegítimo força a realeza a se esconder no castelo de Rosenbad. Enquanto adversários ameaçam desvendar segredos, Cazotte se vê encantado por Ehrengard, a fiel dama de honra. Ao longo dessa jornada, ele descobre que seu entendimento sobre o amor é mais superficial do que imaginava.

Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvah! (2023), Sammi Cohen Scott Yamano / Netflix No fervor da adolescência, duas amigas, ligadas por uma conexão indissolúvel, têm o desejo conjunto de tornar suas festas de bat mitzvah inesquecíveis. Envolvidas na magia e nas expectativas desse rito de passagem, as jovens se dedicam meticulosamente aos preparativos. Entretanto, o cenário se torna turbulento com as intrincadas dinâmicas sociais de sua escola e a influência de um colega popular. Esse novo elemento, um ímã para problemas e confusões, traz consigo dilemas que ameaçam não só as celebrações meticulosamente organizadas, mas também a relação quase fraternal entre elas. Diante dessa turbulência, ambas enfrentam revelações sobre lealdade, autoconhecimento e as complexidades de amadurecer. A narrativa equilibra humor e introspecção, capturando os desafios, as angústias e as descobertas típicas da juventude.

Um Dia e Meio (2023) Fares Fares Ea Czyz / Netflix Em um cenário repleto de tensão, um homem à beira do desespero sequestra sua ex-esposa, acreditando que ela detém a chave para encontrar sua filha desaparecida. Eles são atormentados não apenas pelo presente angustiante, mas também pelas sombras de um passado compartilhado. Um detetive, carregando seus próprios conflitos internos, se vê imerso nessa teia de drama e mistério. O enredo se aprofunda nas fragilidades humanas, testando os limites da ética e do desespero parental. Este thriller psicológico não só desvenda as nuances das relações fragmentadas, mas também questiona até onde alguém iria por amor e justiça em tempos de crise.

Agente Infiltrado (2023), Morgan S. Dalibert Nicolas Auproux / Netflix Com uma trama que prende a atenção do início ao fim, o filme narra a arriscada jornada de um agente secreto determinado, incumbido de uma missão duplamente desafiadora: infiltrar e destruir uma influente organização criminosa global. Mergulhando no sombrio submundo do crime, a narrativa coloca o público frente a frente com complexos dilemas morais, testando a integridade e lealdade do herói central. Repleto de surpresas e perspicazes análises sobre os bastidores da espionagem contemporânea, o thriller questiona até onde alguém está disposto a ir em nome do dever e da busca por justiça. Mais do que uma simples experiência cinematográfica, é um convite à reflexão.

A Mãe (2023), de Niki Caro Ana Carballosa / Netflix Examinando a complexidade da maternidade, o filme traça um retrato comovente da tenacidade feminina diante das adversidades. Focando em uma mãe determinada a conciliar uma profissão volátil com seu papel como principal cuidadora, somos apresentados a uma personagem cuja profundidade desafia as convenções. Em um mundo onde parece que as decisões são tomadas para ela, e não por ela, a trama se desenrola revelando um drama central: a distância emocional que cresce entre ela e seus filhos – uma realidade que parece contradizer a própria essência da maternidade. Sob uma direção astuta, o filme conduz o espectador através de momentos carregados de tensão, explorando a fragilidade e força de um relacionamento que, às vezes, mais parece um terreno hostil do que o sagrado elo entre mãe e filho.

Clonaram Tyrone! (2023), Juel Taylor Parrish Lewis / Netflix O destino de Fontaine, um traficante influente, sofre uma guinada surpreendente quando, após ser alvo de um atentado por Isaac, um rival buscando ampliar sua influência, ele desperta em sua própria cama sem nenhum ferimento. Incerto sobre o que aconteceu e impulsionado por uma necessidade de entender a verdade, Fontaine busca a ajuda de seus confiáveis aliados, Slick Charles e Yo-Yo. A tríade se embrenha nas sombras da cidade, onde uma revelação inesperada os espera. Sob as ruas movimentadas, eles encontram um complexo escondido que abriga um laboratório governamental. Lá, experimentos perturbadores estão sendo conduzidos, usando a população negra local como cobaia. À medida que a trama se desenrola, o choque se instala. Fontaine descobre que ele é, na verdade, um clone, orquestrado e controlado por Nixon, o enigmático líder do laboratório. Confrontado com essa realidade perturbadora, Fontaine se vê preso em uma rede de manipulação, enfrentando dilemas profundos sobre identidade, lealdade e humanidade.

Encurralados (2023), Onur Saylak Divulgação / Netflix Fugindo das sombras de um escândalo que os envolveu em Istambul, um casal busca refúgio em Assos, uma vila pacata na Turquia, com esperanças de reconstruir suas vidas. Contudo, a acolhida silenciosa e fria que recebem dos habitantes locais logo se transforma em ressentimento palpável. De sussurros a olhares cortantes e atos de agressão, o casal percebe que o paraíso sonhado pode, na verdade, ser um pesadelo. A hostilidade da vila serve de pano de fundo para as complexas interações entre os dois, que lidam com a fragilidade de sua relação e os segredos que ambos escondem. À medida que tentam se adaptar à sua nova realidade, o peso do passado e as consequências de suas ações em Istambul os assombram, revelando rachaduras em sua união. Neste cenário tenso, a trama se aprofunda nos desafios do recomeço, na busca por aceitação e na difícil tarefa de confrontar os próprios erros, apresentando uma meditação sobre pertencimento, amor e redenção.

Já Era Hora (2023), Alessandro Aronadio Fabio Lovino / Netflix Dante, um profissional obcecado e sempre de olho no relógio, vive pela ideia de que sacrificando o presente terá um futuro de tranquilidade. Porém, após comemorar seu 40º aniversário — para o qual, ironicamente, chega atrasado — ele acorda em uma realidade desconcertante: sua esposa, Alice, exibe um barrigão de quatro meses de gravidez. Confuso e sem lembrança alguma do último ano, Dante tenta se adaptar, mas outra virada temporal o surpreende. Ao acordar de novo, já com 42 anos, ele é saudado pelo choro de seu filho recém-nascido. Com o reconhecimento de que está aprisionado em um ciclo onde momentos preciosos de sua vida estão sendo inexplicavelmente apagados, Dante enfrenta uma jornada de autoconhecimento. Ele deve reavaliar suas prioridades, entender o verdadeiro valor do tempo e, mais do que tudo, encontrar uma maneira de interromper esse loop temporal antes que os anos roubados de sua vida o deixem com arrependimentos irrecuperáveis.

Luther: O Cair da Noite (2023), Jamie Payne John Wilson / Netflix O detetive John Luther, interpretado por Idris Elba, encontra-se em uma situação desesperadora, preso atrás das grades enquanto um astuto assassino em série semeia o terror nas ruas de Londres. Embora esteja encarcerado, a mente brilhante de Luther não para, e ele se sente profundamente atormentado por não conseguir capturar o enigmático criminoso cibernético que o desafia constantemente. Em uma reviravolta corajosa e cheia de determinação, Luther toma a decisão audaciosa de escapar da prisão para dar fim à onda de crimes e fazer justiça. Ao longo dessa perigosa jornada, ele é acompanhado por um elenco estelar que inclui Cynthia Erivo, a talentosa Andy Serkis e o veterano Dermot Crowley, que reassume seu papel como Martin Schenk, fornecendo uma dinâmica complexa e multifacetada à narrativa.

O Pálido Olho Azul (2023), Scott Cooper Scott Garfield / Netflix Durante o tumultuado ano de 1830 em West Point, a serenidade da prestigiada Academia Militar é brutalmente interrompida pelo chocante assassinato de um cadete, cujo coração foi cirurgicamente removido. Em meio ao pânico e à necessidade de manter a dignidade da instituição, o perspicaz detetive Augustus Landor é trazido para descobrir o autor do crime. Mas, ao chegar à academia, Landor percebe que os códigos de conduta rígidos e o orgulho militar tornarão sua missão uma empreitada quase impossível. Contudo, uma luz surge no horizonte quando ele cruza caminhos com o jovem e promissor Edgar Allan Poe. Poe, ainda que seja um cadete, não se encaixa no molde tradicional de West Point. Ele é um enigma, repleto de peculiaridades e com uma mente afiada para os detalhes – qualidades que se revelam essenciais na busca pelo assassino. A relação entre Landor e Poe, marcada por contrastes, torna-se a espinha dorsal da investigação. À medida que a dupla se aprofunda nas sombras da academia, eles desvendam uma teia de mentiras, traições e ambiguidades morais. O enredo, carregado de suspense e nuances literárias, desafia o conceito de honra, questionando até que ponto os indivíduos estão dispostos a ir para proteger seu nome e sua instituição.

Paraíso (2023), Boris Kunz e Tomas Jonsgården Andrej Vasilenko / Netflix No mundo implacável governado pela corporação Aeon, o tempo deixou de ser apenas uma medida abstracta e transformou-se na moeda mais cobiçada e poderosa. A capacidade de transferir anos de vida de uma pessoa para outra tornou-se uma commodity que a Aeon controla meticulosamente. As diferenças entre ricos e pobres são marcadas não apenas pela riqueza, mas também pela aparência física – enquanto os ricos ostentam uma eterna juventude, os menos afortunados envelhecem precocemente, vítimas de dívidas acumuladas. No epicentro deste mundo encontra-se Max e Elena, um casal que parecia desafiar as odds, vivendo em uma bolha de amor e esperança. No entanto, a cruel realidade deste sistema não distingue, e eles são rapidamente engolidos por uma dívida insustentável. O sacrifício de Elena, doando 40 anos de sua juventude, é um testemunho do desespero e do amor que ela sente, uma tentativa de dar a Max um futuro melhor. Esta decisão, que altera de forma tão drástica a dinâmica do casal, coloca Max em uma cruzada contra o tempo. Tendo conexões dentro da impenetrável Aeon, ele busca desesperadamente uma maneira de reverter o que foi feito, enfrentando desafios morais, físicos e tecnológicos.

Resgate 2 (2023), dirigido por Sam Hargrave Jasin Boland / Netflix Chris Hemsworth retoma o papel do mercenário Tyler Rake, agora imerso ainda mais profundamente no intrincado mundo do crime global. Após os desafios enfrentados no primeiro filme, Rake é agora encarregado de uma missão ainda mais arriscada: resgatar a família de um criminoso formidável. Enquanto navega por um cenário repleto de traições e rivalidades, ele se apoia em sua habilidade tática para manter-se à tona em uma situação crescentemente perigosa. Dirigido por Sam Hargrave, este novo capítulo expande o contexto apresentado anteriormente, trazendo à trama personagens adicionais e um enredo com múltiplos desenvolvimentos e reviravoltas.