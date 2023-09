Os 15 melhores filmes da Netflix em 2023, até agora

Resgate 2 (2023), dirigido por Sam Hargrave

Jasin Boland / Netflix

Chris Hemsworth retorna com vigor ao papel do audacioso mercenário Tyler Rake, desta vez, mergulhando mais fundo no perigoso submundo do crime global. Após os eventos tumultuosos e quase fatais do primeiro filme, o seu novo desafio eleva o risco e a tensão: ele é contratado para resgatar a família de um criminoso impiedoso, colocando em jogo muito mais do que sua habilidade para eliminar alvos. Navegando por um labirinto de traições, rivalidades e dilemas morais intricados, Rake utiliza sua perícia tática e resiliência para sobreviver em um cenário cada vez mais volátil e incerto. Sob a direção habilidosa de Sam Hargrave, mestre em coreografar cenas de ação de alto impacto, a sequência não apenas amplia o universo já rico do filme original, mas também introduz personagens mais complexos e um enredo repleto de surpresas, desdobramentos e reviravoltas chocantes.