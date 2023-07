Os 15 melhores filmes da Netflix em 2023, até agora

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die (2023), Edward Bazalgette

Divulgação / Netflix

Em uma batalha centenária contra os invasores dinamarqueses, a guerra continua a devastar a terra. Contudo, com a unificação do país, a paz parece estar ao alcance. O senhor Uhtred de Bebbanburg, líder da Nortúmbria, é o único que se recusa a ceder seu poder. No entanto, a morte do rei Eduardo ameaça a estabilidade, pois seus dois possíveis herdeiros, Aethelstan e Aelfweard, disputam o trono. Ao tomar conhecimento desse conflito, Uhtred embarca em uma jornada para ajudar seu antigo pupilo, Aethelstan, a garantir a vitória. No entanto, o jovem príncipe encontra-se sob a influência de forças obscuras e já não é mais o rapaz que Uhtred conheceu. Quando as ações de Aethelstan colocam em risco o estilo de vida de Uhtred, ele se depara com a escolha de permanecer leal ao rei ou à sua própria terra natal.