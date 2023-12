Os 15 melhores filmes da Netflix em 2023, até agora

Irmã Morte (2023), Paco Plaza

Daniel Escale / Netflix

Aria Bedmar brilha intensamente no papel de Narcisa, uma noviça com dons sobrenaturais, neste fascinante e tenso thriller psicológico. Designada para ensinar em uma escola situada nas sombrias e enigmáticas dependências de um antigo convento, Narcisa rapidamente se depara com um cenário carregado de silêncios misteriosos e segredos perturbadores. A tranquilidade do lugar é quebrada quando estranhos fenômenos começam a surgir, trazendo à tona uma história oculta e sinistra que se entrelaça com as paredes do convento. Narcisa se vê no epicentro de uma série de eventos sobrenaturais desconcertantes, que não só desafiam sua percepção da realidade mas também ameaçam a segurança das estudantes sob sua responsabilidade. Com uma mistura de bravura e determinação, ela se aprofunda nas sombras do passado do convento, descobrindo uma ligação inesperada entre seus poderes misteriosos e os acontecimentos macabros que começam a se desenrolar ao seu redor. Lutando para proteger suas alunas, Narcisa enfrenta um conflito crescente contra forças malignas, percorrendo corredores que vibram com os ecos de um terror ancestral e inimaginável.