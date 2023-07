10 filmes de tirar o fôlego para assistir no Amazon Prime Video

Creed III (2023), Michael B. Jordan

Divulgação / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc

Depois de dominar o mundo do boxe, Adonis Creed vem prosperando tanto em sua carreira quanto na vida familiar. Quando o amigo de infância e ex-prodígio do boxe Damian ressurge após cumprir uma longa sentença na prisão, ele está ansioso para provar que merece sua chance no ringue. O confronto entre os ex-amigos é mais do que apenas uma briga. Para acertar as contas, Adonis precisa colocar tudo em jogo para enfrentar Damian, um lutador que não tem nada a perder.