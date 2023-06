A plataforma Block Music Records, em colaboração com a Escola de Música da Universidade de Michigan, oferece ao público o privilégio de baixar gratuitamente a obra integral de Johann Sebastian Bach, interpretada no órgão barroco. Realizadas entre 2007 e 2009 em Leipzig, Alemanha, as gravações foram executadas pelo renomado professor, compositor e músico James Kibbie, da Universidade de Michigan.

O órgão, um dos mais antigos instrumentos musicais da tradição ocidental e o pioneiro entre os instrumentos de teclas, detém a mais diversa gama sonora em comparação a todos os instrumentos musicais, possuindo uma vasta variação de timbre, altura do som e amplitude. O órgão barroco, que emergiu no final do século 16, marca presença em várias escolas de organaria, incluindo as italianas, francesas, ibéricas e alemãs. Existem ainda os órgãos neobarrocos, concebidos para replicar as características técnicas e acústicas de uma escola específica de organaria antiga.

Johann Sebastian Bach, um dos maiores compositores da história, nasceu em março de 1685 e faleceu em julho de 1750. O virtuoso alemão compôs obras emblemáticas como os “Concertos de Brandenburgo”, “O Cravo Bem-Temperado”, “Sonatas e Partitas para Violino Solo”, “Missa em Si Menor”, “Tocata e Fuga em Ré Menor”, “Paixão Segundo São Mateus”, “Oferenda Musical” e “Arte da Fuga”.

A obra completa de Bach disponível para download está organizada em 13 categorias: Trio Sonatas, Preludes and Fugues, Fantasias and Fugues, Toccatas and Fugues, Other Free Works, Concerti, Orgelbüchlein, Schübler Chorales, Leipzig Chorales, Clavierübung III, Individual Chorale Preludes, Chorale Variations, Neumeister Chorales e Rudorff Chorales. Para fazer o download, basta selecionar o conjunto de obras de sua preferência.

Para acessar o acervo completo de Bach para download gratuito, clique no link: Baixe gratuitamente a Coleção Integral das obras de Johann Sebastian Bach