7 filmes que chegaram à Netflix na última semana e valem cada milésimo de segundo do seu tempo

Os Suspeitos (2013), de Denis Villeneuve

Wilson Webb / Alcon Entertainment

“Os Suspeitos” é um thriller eletrizante que acompanha a busca incansável de dois pais, interpretados por Hugh Jackman e Terrence Howard, para localizar suas filhas desaparecidas. A trama se desenrola durante o Dia de Ação de Graças, quando as meninas somem misteriosamente, instigando uma operação de busca liderada pela detetive Loki, vivida por Jake Gyllenhaal. Quando a investigação oficial se depara com obstáculos e o principal suspeito é liberado, Keller Dover (Hugh Jackman) decide buscar justiça com as próprias mãos. Dirigido por Denis Villeneuve, o filme conduz o público a um questionamento profundo sobre os limites da moralidade e a extensão do amor paternal. Com uma trama intricada e atuações impactantes, “Os Suspeitos” prende o público do início ao fim, marcando um ponto alto na história do cinema contemporâneo.