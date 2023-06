Romance da Netflix é o filme mais visto da atualidade em 82 países

Mehdi Avaz, um cineasta iraniano baseado na Dinamarca, começou sua carreira na direção em 2017 com “Mens vi Lever”, um drama que traça a conexão de quatro pessoas após um acidente devastador. Seguido por “Kollision”, outro drama, focado na busca desesperada de um pai por sua filha perdida. A partir de 2022, Avaz iniciou uma parceria com a Netflix e começou a explorar temas mais leves, como demonstrado em “Toscana”, um romance ambientado na Itália rural, e mais recentemente no musical “Uma Linda Vida”.

Christopher, um conhecido cantor europeu, assume em “Uma Linda Vida” seu primeiro papel principal após participações secundárias em “Toscana” e na série “Centrum”. Ele interpreta Elliot, um pescador com um passado difícil e um dom para a música, que se torna órfão aos sete anos e tem sua vida moldada pelas lembranças que mantém de seus pais.

A trama se desenvolve quando Elliot é contratado para tocar em um pub por seu amigo Oliver (Sebastian Jessen) e atrai a atenção de Suzanne (Christine Albeck Børge), uma viúva e ex-empresária do astro do rock Vince Taylor. Vendo potencial em Elliot, Suzanne propõe lançar sua carreira musical. Apesar de hesitante, Elliot concorda e se junta a uma equipe composta por Suzanne, sua filha Lilly (Inga Ibsdotter Lilleaas) e o técnico de som Patrick (Ardalan Esmaili).

Enquanto trabalham juntos, Elliot e Lilly se apaixonam, configurando um arco narrativo familiar no mundo dos dramas musicais. Apesar dos clichês, o filme explora as complexidades de personagens que sofreram perdas e se sentem desconectados do mundo.

A performance de Christopher, que incorpora a dor e a busca por redenção de Elliot, complementa a trama, especialmente considerando que o ator compôs todas as canções do personagem para o filme. No entanto, a atuação de Inga Ibsdotter Lilleaas, que interpreta Lilly, tem sido descrita como insípida.

“Uma Linda Vida” se enquadra no gênero de dramas musicais românticos e, embora possa parecer familiar para os críticos, o filme serve como um refúgio para o público em busca de um entretenimento mais suave.

Filme: Uma Linda Vida

Direção: Mehdi Avaz

Ano: 2023

Gênero: Romance/Musical/Drama

Nota: 7/10