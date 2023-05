Último dia para assistir na Netflix uma das mais belas histórias de amor do cinema e da literatura em todos os tempos

Baseado em uma aclamada obra da literatura contemporânea inglesa, o filme “Desejo e Reparação”, dirigido por Joe Wright, resgata a história de um amor frustrado. Este romance, nunca consumado entre Robbie e Cecilia, dois jovens de classes sociais distintas, é impelido pelo ciúme de Briony, a irmã mais nova de Cecilia. A narrativa, assinada por Ian McEwan, um autor famoso por seu olhar sombrio sobre o amor, captura as emoções do público por sua abordagem realista e incisiva. A vida, nesse caso, não faz concessões.

Robbie e Cecilia, interpretados por James McAvoy e Keira Knightley, compartilharam os bancos escolares, mas nunca se tornaram amigos devido ao orgulho de Cecilia. Robbie, filho da empregada e abandonado pelo pai na infância, foi capaz de estudar na mesma escola de Cecilia graças à amizade de sua mãe com a família Tallis, seus patrões. Apesar do tratamento gélido de Cecilia, Robbie a venera e nutre por ela um amor profundo. A jovem Briony, por sua vez, também acredita estar apaixonada por Robbie.

Depois de presenciar duas cenas sensuais mal interpretadas entre Cecilia e Robbie, Briony, impulsionada pelo ciúme, acusa Robbie de ter abusado de Lola, uma hóspede da família. Em um estado emocional vulnerável após ser realmente atacada, Lola não confirma nem desmente a acusação de Briony. Como resultado, Robbie é preso e posteriormente forçado a se alistar no exército durante a Segunda Guerra Mundial.

Quatro anos se passam até que Cecilia e Robbie se reencontram. Durante um breve encontro antes da próxima missão de Robbie na guerra, eles reacendem seu amor e traçam planos para o futuro. No entanto, os tempos são incertos e a possibilidade de uma reconciliação permanece incerta.

Aos 18 anos, Briony reconhece as consequências de suas ações. Ela tenta reparar o passado, mas curar feridas profundas e reconciliar-se com seus atos podem ser tarefas mais complicadas do que parecem. Briony, que sempre teve uma imaginação vívida, agora precisa utilizá-la para tentar fazer as pazes consigo mesma e amenizar o impacto de suas ações.

“Desejo e Reparação” é tecido por cenas opulentas da vida familiar dos Tallis e cenas angustiantes de guerra, enquanto a narrativa é conduzida em três momentos distintos: passado, presente e futuro. A química palpável entre McAvoy e Knightley, aliada à performance convincente de Saoirse Ronan como Briony, tornam a adaptação de Wright memorável.

“Desejo e Reparação” não busca um final feliz de forma conciliatória. Cada espectador escolhe acreditar na versão que preferir, seja ela real ou a reescrita por Briony. É um filme para ser lembrado e revisitado quando o coração estiver preparado.

James McAvoy, como Robbie, ilustra a pureza e a vulnerabilidade de seu personagem através de uma performance eloquente e emotiva. Seu olhar transmite uma dor indizível que atinge o público em cheio. Do outro lado, temos a jovem Saoirse Ronan, cujo primeiro papel de destaque, como Briony, a posiciona como a personificação fria e inabalável de um ser vingativo e manipulador. Essa atuação magistral antecede uma carreira igualmente notável e a consolidação de um talento genuíno e excepcional.

Filme: Desejo e Reparação

Direção: Joe Wright

Ano: 2007

Gênero: Drama/Romance

Nota: 10/10