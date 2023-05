5 filmes novos que estrearam na Netflix esta semana e vão te fazer ficar em casa

Sangue e Ouro (2023), Peter Thorwarth

R. Bajo / Netflix

Primavera de 1945. “Sangue e Ouro” se passa nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial e conta a história do desertor alemão Henrique, da jovem e corajosa fazendeira Elsa e de um grande grupo de nazistas. Henrique, que fugiu do front para voltar para casa e reencontrar a filha, se depara com uma tropa da SS. O líder decide enforcar Henrique em uma árvore, mas Elsa o salva e o esconde em sua fazenda. Enquanto isso, a SS procura um tesouro judaico escondido em um vilarejo próximo, mas enfrenta a resistência da população saturada que não quer entregar seu ouro. Henrique e Elsa são arrastados para uma caça eletrizante ao tesouro, que termina em um confronto sangrento na igreja local.