A comédia mais deliciosa e encantadora de 2023 acaba de estrear na Netflix

O diretor sueco Jonatan Etzler, ganhador do Student Academy Awards pela série “Beforeigners”, marcou bem sua estreia em longas-metragens com o adorável “Tudo de Novo, Mais Uma Vez”. Ao estilo “O Feitiço do Tempo”, em que o personagem central entra em um loop temporal no qual deve aprender uma lição para poder retomar o curso natural do tempo, sua protagonista, Amelia (Hedda Stiernstedt), precisa descobrir o que fez de errado em sua jornada terrena, que precisa ser consertada no seu aniversário de 40 anos.

Quando a Netflix deu sinal verde para Etzler realizar “Tudo de Novo, Mais Uma Vez”, um dos desejos da produtora era ter Hedda Stiernstedt encabeçando o elenco. A atriz também estrelou “Beforeigners” e, nesta dramédia romântica, conduz a história de forma tão generosa e encantadora. É como se ela desse espaço para seus colegas brilharem em seus momentos, especialmente Miriam Ingrid, que interpreta Fiona, sua amiga de infância.

No enredo, Amelia está completando 40 anos, mas comenta com uma cliente no provador da loja em que trabalha, que preferia comemorar seus 18 anos eternamente. Após um comportamento inadequado, ela é demitida. Se sentindo fracassada naquele ponto de sua vida, e desempregada no dia de seu aniversário, ela vai até um bar, onde reencontra Fiona, que havia sido sua melhor amiga de infância. Ela acaba de retornar para a cidade, após se tornar profissionalmente bem-sucedida.

Amelia e Fiona, quando crianças, comemoravam juntas todos os seus aniversários. No último como amigas, elas enterraram uma cápsula do tempo, onde cada uma guardou um papel secreto com seus desejos, para que desenterrassem quando completassem 18 anos. Como elas se afastaram, a caixa jamais foi aberta. Amelia se tornou uma garota popular e egocêntrica no colégio, enquanto Fiona entrou para o grupo dos rejeitados.

Após encontrar Fiona no bar, no seu aniversário de 40 anos, Amelia decide ir sozinha desenterrar a cápsula do tempo. Seu desejo de se tornar popular foi realizado. Quando pega o bilhete deixado pela ex-amiga, um sopro forte de vento leva o pedaço de papel embora e Amelia corre para resgatá-lo, mas acaba atropelada por um caminhão. Quando abre os olhos, acorda décadas antes, no dia de seu aniversário de 18 anos.

À princípio, Amelia acredita estar sendo recompensada pelo universo. Mas cada vez que ela dorme e acorda novamente no mesmo dia, entende que, na realidade, a vida está lhe dando uma chance de enxergar seus erros do passado e consertá-los antes que seja tarde demais. Mas, para Amelia, é difícil enxergar quais erros foram estes.

“Tudo de Novo, Mais Uma Vez” é um filme singelo e despretensioso, mas ao mesmo tempo tão alegre, doce e leve, com um figurino icônico dos anos 2000, caprichosamente elaborado por Julia Tegström. Ele é uma mistura de “De Repente 30” com “Nunca Fui Beijada” e “Feitiço no Tempo”. Realmente a Netflix acertou na escolha de Jonatan Etzler para a direção e Hedda Stiernstedt como estrela do filme.

O aval da Netflix para realizar esse projeto veio apenas alguns dias depois de a HBO anunciar a paralisação de produções nórdicas, devido à transição para Max e parceria entre WarnerMedia e Discovery.

Filme: Tudo de Novo, Mais Uma Vez

Direção: Jonatan Etzler

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Drama/Romance

Nota: 8/10