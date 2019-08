O terrível segredo dos terraplanistas

Escrevo na Bula faz um tempão, mas agora com o DIÁRIOS DO ARAN, achei que devia fazer uma apresentação formal.

Bom dia, leitor.

Tudo bem com você?

Então, meu nome é Edson Aran, mas pode me chamar de Nicolau Alexandrovich Romanov, czar de todas as Rússias. Mas não na frente das pessoas, pois tenho uma reputação a zelar. Os Arans são originários da Ilha de Aran, na costa da Irlanda. Meu ancestral mais distante é Aran I, o Cruel (1313-1425), tirano e santo que introduziu o cristianismo e o sapateado na terra de Joyce.

Joyce era um fazendeiro irlandês muito chato e não deve ser confundido com escritor que ninguém entende, pois ele tem uma reputação a zelar.

No século 16, os Arans migraram para a terra mítica de Hy-Brazil que vocês, nativos, chamam atualmente de “essa porra de país”. Parte do clã se estabeleceu na Província Cisplatina, onde ficaram ricos vendendo maconha e hoje se dedicam a derrubar o capitalismo opressor.

Sou escritor (ficção científica), jornalista, roteirista e mestre do sapateado. Observe: tap tap tap tap… taptaptaptap… tap! Tap! Tap! Tap! Tap! Taptaptaptaptap! Tap.

Obrigado.