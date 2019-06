Todos os álbuns dos Beatles para download gratuito

Os Beatles, a banda mais bem-sucedida e aclamada do mundo, foi formada em Liverpool, na Inglaterra, em 1960. O grupo era composto pelos músicos John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Eles tinham suas raízes no Rock’n Roll da década de 1950, mas assumiram outros gêneros e incorporaram elementos da música clássica em suas canções. Em 1962, com o lançamento do single “Please Please Me”, os Beatles atingiram o primeiro lugar das rádios da Inglaterra e apareceram pela primeira vez na televisão. A crescente histeria dos fãs em torno dos músicos foi batizada de “Beatlemania”. Nos anos seguintes, com o apoio da gravadora Capitol Records, o grupo alcançou o sucesso internacional e começou a ser reconhecida pelos críticos musicais.

Ao todo, a banda lançou 13 discos. Entre os mais conhecidos, estão “Help!” (1965), “Revolver” (1966), “Abbey Road” (1969), “Yellow Submarine” (1969) e “Let It Be” (1970). O grupo se desfez em 1970, após uma série de desentendimentos entre os integrantes. Para os fãs da banda, o site Archive liberou o download gratuito de toda a discografia dos Beatles.

Para baixar os álbuns, basta clicar nos links abaixo e escolher a opção de download mp3 no lado direito da tela. É importante ressaltar que os discos estão disponíveis apenas para fins educacionais. Conforme aviso do próprio site, usá-los comercialmente é considerado ilegal.

