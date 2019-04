Fotografias ganhadoras do Prêmio Pulitzer 2019

Após ganhar as eleições para a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump adotou medidas severas para impedir a entrada de imigrantes ilegais no país. Os centros de detenção para menores, que abrigam crianças e adolescentes imigrantes separados à força de seus pais, foram um dos assuntos mais comentados durante 2018. Uma equipe de 11 fotógrafos da agência de notícias Reuters documentou o percurso de uma caravana com aproximadamente seis mil imigrantes, que partiu de Honduras, em outubro de 2018, rumo aos Estados Unidos. Tentando atravessar ilegalmente a fronteira, eles passaram por dificuldades, abusos e humilhações. O projeto da Reuters, intitulado “Na Trilha de Migrantes à América”, ganhou o Prêmio Pulitzer na categoria “Breaking News”, considerado uma das maiores honrarias do fotojornalismo mundial.

Travessia no Rio Suchiate Luis Acosta carrega Angel Jesus, de cinco anos de idade, enquanto atravessa o rio Suchuate, na fronteira da Guatemala com o México. Eles partiram de Honduras e fazem parte de uma caravana de imigrantes que tenta entrar ilegalmente nos Estados Unidos. A foto foi tirada por Adrees Latif.

Centro de Detenção no Texas Crianças imigrantes são conduzidas por funcionários em fila única entre tendas de um centro de detenção próximo à fronteira mexicana em Tornillo, no Texas. Estima-se que o governo americano tenha separado mais de 2 mil crianças de suas famílias. A foto é de Mike Blake.

Garota rastejando para atravessar a fronteira Com apenas 10 anos, Andrea Nicole, de Honduras, faz parte da caravana de imigrantes que tentam chegar aos Estados Unidos. Na foto de Alkis Konstantinidis, ela rasteja por um buraco para cruzar ilegalmente a fronteira do México com os EUA.

Uma mãe foge das bombas de gás lacrimogêneo com as filhas Maria Meza, uma imigrante de Honduras, também faz parte da caravana que tenta chegar aos EUA. Na foto, tirada por Kim Kyung-hoon, ela aparece fugindo de bombas de gás lacrimogêneo com suas filhas gêmeas de cinco anos, Saira e Cheili, em frente ao muro da fronteira.

Imigrantes da América Central chegam ao México A caravana de imigrantes da América Central parte de Ciudad Hidalgo em direção à Tapachula, depois de atravessar a fronteira da Guatemala com o México. Estima-se que mais de seis mil pessoas faziam parte do grupo. O momento foi capturado por Adrees Latif.

Homem hondurenho protege seu filho Um imigrante hondurenho protege seu filho enquanto a caravana invade um posto militar na fronteira entre Guatemala e México. Eles deixaram Honduras para fugir da pobreza e da violência. A foto foi tirada pelo fotógrafo brasileiro Ueslei Marcelino.

Garoto imigrante chora durante a travessia Um garotinho imigrante chora devido ao excesso de calor e umidade, enquanto a caravana de Honduras procura asilo no posto da fronteira entre Guatemala e México, em Ciudad Hidalgo. O momento foi capturado por Edgard Garrido.

Soldado norte-americano reforça a proteção da fronteira Na foto de Adrees Latif, um fuzileiro naval norte-americano fortifica a cerca de proteção do Porto de San Ysidro, em Tijuana, fronteira entre México e Estados Unidos. A intenção era dificultar a passagem dos imigrantes da América Central.

Garota imigrante abraça sua boneca Uma garota imigrante, viajando com a caravana da América Central, abraça sua boneca e carrega seus pertences enquanto deixa a cidade de Huixtla em direção à Mapastepec, no México, ao nascer do sol. A foto foi tirada pelo fotógrafo Adrees Latif.

Imigrantes são atingidos por bombas de gás lacrimogêneo A foto de Adrees Latif mostra imigrantes que, após tentarem atravessar ilegalmente a fronteira do México com os EUA, foram atingidos por bombas de gás lacrimogêneo disparadas pelos funcionários da Alfândega dos EUA e precisaram regredir.

Imigrante ajuda garota a pular o muro da fronteira Um imigrante de Honduras segura uma garota enquanto outros homens pulam a parede da fronteira para entrar ilegalmente nos Estados Unidos, em Tijuana, no México. A captura foi feita pelo fotógrafo Alkis Konstantinidis.

Imigrantes atravessam rio em jangadas Um homem prossegue com cautela enquanto puxa uma jangada com famílias imigrantes em busca de asilo. Eles cruzam ilegalmente o Rio Grande, na fronteira do México com os Estados Unidos. A foto é de autoria de Adrees Latif.

Garoto hondurenho atravessa a mata com sua mãe Mateo, um menino hondurenho de dois anos, é conduzido por sua mãe, Juana Maria, depois que um grupo de famílias atravessou ilegalmente o Rio Grande, em direção aos Estados Unidos. O fotógrafo Adrees Latif capturou o momento.

Policial da fronteira prende imigrantes Na foto de Adrees Latif, o agente da fronteira norte-americana, Marcelino Medina, aguarda reforço de outros patrulheiros ao prender uma mulher e um homem imigrantes que tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos.

Garota de 9 anos é presa pela polícia da fronteira Na fotografia de Adrees Latif, uma garota de 9 anos, imigrante da Guatemala, se senta no banco de trás de um veículo da Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos, após ser presa por tentar atravessar ilegalmente a fronteira.

Galo passa pelo cadáver do membro de uma gangue Um galo passa pelo cadáver do membro de uma gangue em San Pedro Sula, Honduras. Os imigrantes rumo aos EUA dizem estar fugindo da violência das gangues que aterrorizam seus países. A foto foi tirada por Goran Tomasevic.

Imigrante da Guatemala morre durante a travessia O corpo de Misael Paiz, um imigrante da Guatemala, é coberto por um pano após ser encontrado pelos agentes da Patrulha da Fronteira dos EUA, no deserto de Sonora, estado do Arizona. A foto é de Lucy Nicholson.

Amigos e familiares carregam o caixão de garota imigrante O fotógrafo Carlos Barria documentou o funeral de Jakelin Caal, uma menina de 7 anos que morreu sob custódia dos EUA, após ser detida por agentes da fronteira. Ela foi enterrada em seu povoado natal, na Guatemala.

Avião deporta imigrantes de volta para Honduras Uma criança de Honduras, envolta em uma bandeira dos EUA, caminha à frente de sua mãe em direção a um avião que irá deportar os imigrantes de volta para Honduras. A foto foi tirada por Carlos Garcia Rawlins, em Tapachula, no México.