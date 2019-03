As 15 melhores fotografias já feitas, sem Photoshop

Quando surgiu, em 1826, a fotografia revolucionou a história da humanidade. Antes, as imagens só eram reproduzidas por meio da pintura e a máquina fotográfica permitiu que pessoas e momentos fossem eternizados de forma mais simples. De lá pra cá, muitos avanços tecnológicos ocorreram, melhorando a qualidade e a resolução das fotos.

No final dos anos 1990, os irmãos Thomas e John Koll criaram um aplicativo inteligente para fazer retoques e manipulações em fotos e imagens: o Photoshop, o software de edição mais usado no mundo da fotografia e do design gráfico. A busca pela imagem perfeita fez com que o Photoshop se popularizasse e hoje é difícil encontrar publicações que não utilizem retoques. O aplicativo se tornou famoso também nas redes sociais, sendo usado por todos que desejam parecer mais bonitos em suas fotos.

Mas, ainda existem fotógrafos que conseguem capturar imagens tão impressionantes que dispensam retoques. A partir de algumas listas publicadas em sites especializados em fotografia, como “BBC” e “National Geographic”, a Revista Bula selecionou 15 fotos sem Photoshop que retratam perfeitamente a diversidade e os encantos da natureza e da vida moderna.

Os flamingos de Iucatã, México Fotografia: Robert B. Haas — National Geographic

Erupção vulcânica no Monte Ontake, Japão Fotografia: Agence France-Presse

Deserto da Namíbia, África Fotografia: Beth McCarley — National Geographic

Coreia do Norte, Ásia Fotografia: Ilya Pitalev

Central Park, Nova York Fotografia: Kathleen Dolmatch

Arcangel, Rússia Fotografia: Fyodor Savintsev

Times Square, Nova York Fotografia: Andrew Thomas

Étretat, França Fotografia: Patrice Carré

A máquina de colher nuvens Fotografia: Patryk Kuleta

Guerra do Golfo Fotografia: Steve McCurry — National Geographic

Parque Nacional Banff, Canadá Fotografia: Ben Leshchinsky

A borboleta indiana Fotografia: Dibyendu Twipz Biswas

Amsterdã, Holanda Fotografia: Amsterdam University Press

Ilhas Auckland, Nova Zelândia Fotografia: Brian Skerry — National Geographic