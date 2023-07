Desafio 100 coisas para fazer antes de morrer: você fez no máximo 5 desta lista de 100

O relógio da vida não para, nem mesmo para tomar fôlego! E adivinhem? Ele está correndo como se tivesse acabado de tomar um expresso duplo daquele café bem forte. EDe acordo com o desafio que circula na Internet, poucas pessoas cumpriram mais de cinco das 100 atividades listadas.ntão, nesse pequeno intervalo que chamamos de vida, as pessoas estão constantemente em uma maratona para sugar até a última gota de experiências, emoções e, claro, selfies para o Instagram.



Criar uma lista de desejos tornou-se mais popular do que os memes de gatos na internet. Você abre um jornal, lá está uma lista, você folheia uma revista, bam!, outra lista, você abre um site, e adivinhe? Sim, outra lista! Listas, listas, listas! Parece que elas estão se reproduzindo mais rápido que coelhos na primavera!



No entanto, no vasto oceano das listas de “coisas para fazer antes de morrer”, uma em particular tem se destacado como um farol em uma noite escura e tempestuosa. Tem brilhado mais que um diamante e ecoado mais alto que o grito de uma marmota solitária. E, acredite se quiser, tem causado uma agitação sem precedentes no mundo virtual.



É uma lista espirituosa, ousada e ligeiramente insana de 100 coisas que todos deveriam tentar fazer antes de esticar as pernas. Não apenas para marcar pontos ou receber um adesivo de “bom trabalho”, mas para experimentar a vida em sua essência pura, desinibida e indomável.



Agora, aqui está o kicker. O desafio que está circulando por aí na rodovia da informação virtual afirma que apenas um punhado seleto de super-humanos — talvez aqueles que tenham sido mordidos por uma aranha radioativa ou que foram abençoados por um génio — conseguiram cumprir mais de cinco dessas 100 atividades. Incrível, não é? Cinco! Esse é o número que separa o comum do extraordinário.



Então, prepare-se, nobre aventureiro do sofá. Ponha à prova seu instinto aventureiro, desenterre seu espírito desbravador e descubra se você é uma das raras exceções que desafiaram as probabilidades. Quantas dessas 100 experiências de vida você já viveu? Que comece a contagem!

1 — Visitar as ruínas de Pompeia 2 — Ser vegetariano por, pelo menos, um mês 3 — Participar de uma celebração do Dia dos Mortos no México 4 — Fazer uma tatuagem para uma pessoa amada 5 — Morar num país de cultura não-ocidental 6 — Nadar em uma piscina infinita no topo de um arranha-céu 7 — Passear em um balão 8 — Fazer um safári 9 — Visitar um vulcão ativo 10 — Fazer sua árvore genealógica 11 — Ver o Monte Everest de perto 12 — Visitar as pirâmides do Egito 13 — Passear de barco no rio Ganges na Índia 14 — Passar uma semana meditando em um mosteiro 15 — Pular de bungee-jump 16 — Passear em uma limusine 17 — Nadar sem roupa na presença de outras pessoas 18 — Doar cabelo para pacientes com câncer 19 — Fazer uma viagem de barco no rio Amazonas 20 — Conhecer todos os Estados brasileiros 21 — Dormir numa casa construída sobre árvore 22 — Ver a Aurora Boreal 23 — Comemorar o dia de São Patrício na Irlanda 24 — Nadar com botos-cor-de-rosa 25 — Aprender a tocar um instrumento musical incomum 26 — Passar uma noite sozinho(a) numa floresta 27 — Fazer sexo em grupo 28 — Compor uma música 29 — Fazer uma viagem de carro pela Rota 66 nos EUA 30 — Assistir a todos os filmes ganhadores do Oscar de Melhor Filme 31 — Ficar uma semana sem tomar banho 32 — Visitar um orfanato 33 — Dormir em um iglu 34 — Ir a um cine drive-in 35 — Escrever uma carta para o seu eu do futuro 36 — Passear em um balão 37 — Experimentar um vinho que ganhou 100 pontos em uma competição internacional 38 — Acampar em um lugar deserto (deserto mesmo) 39 — Aprender a fazer pão caseiro 40 — Fazer um mochilão pela Europa 41 — Ir ao velório de um desafeto sem ódio 42 — Participar de um retiro de silêncio 43 — Plantar uma árvore e voltar para ver seu crescimento alguns anos depois 44 — Comer pizza Margherita, em Nápoles 45 — Voar na primeira classe 46 — Fazer um passeio de gôndola em Veneza durante a noite 47 — Beijar numa roda gigante 48 — Provar tequila no México 49 — Fazer trabalho voluntário em outro país 50 — Voar em um simulador de gravidade zero 51 — Comprar almoço para uma pessoa que vive nas ruas e comer com ela 52 — Flutuar no mar morto 53 — Ir ao Louvre e ver a Monalisa de perto 54 — Participar de um protesto pela legalização da Maconha 55 — Caminhar sobre a passarela de vidro no Grand Canyon 56 — Ficar acordado ininterruptamente por mais de 48 horas 57 — Fazer uma viagem noturna de trem 58 — Assistir um espetáculo na Broadway 59 — Trocar um emprego estável por um que pague menos 60 — Aprender a ler em braille 61 — Doar sangue 62 — Visitar as Ilhas Galápagos e ver as tartarugas gigantes 63 — Assistir um espetáculo do Cirque du Soleil 64 — Comer em um restaurante seis estrelas 65 — Fazer parte de um Flash Mob 66 — Visitar um vinhedo na Toscana e fazer uma degustação de vinho 67 — Andar pela muralha da China 68 — Saltar de paraquedas 69 — Fazer um desejo na Fontana di Trevi, em Roma 70 — Ver um iceberg de perto 71 — Organizar uma festa surpresa para um desafeto 72 — Investir na bolsa de valores 73 — Passar o Ano Novo em um lugar exótico 74 — Subir na Torre Eiffel, em Paris 75 — Beijar alguém sob a chuva intensa (intensa mesmo) 76 — Fazer sexo em grupo 77 — Experimentar jejuar por 24 horas 78 — Dançar uma noite inteira num baile da terceira idade 79 — Ser figurante em um filme ou novela 80 — Fazer sua árvore genealógica 81 — Passar uma semana meditando em um mosteiro 82 — Adotar um animal de um abrigo 83 — Pertencer a uma sociedade secreta 84 — Declamar Maiakóvski numa festa de empresários 85 — Experimentar uma sessão de hipnose 86 — Observar a migração de borboletas-monarca no México 87 — Participar de uma competição de dança 88 — Passar uma noite em um castelo verdadeiro 89 — Caminhar na trilha Inca para Machu Picchu 90 — Tomar uma taça de champanhe em Champagne, França 91 — Desconectar totalmente do mundo virtual (incluindo celular) por uma semana 92 — Observar de perto baleias nadando 93 — Conhecer as sete maravilhas do mundo 94 — Escrever um livro 95 — Pedir conselhos a uma criança 96 — Sair pelado(a) no carnaval 97 — Conhecer uma estrela de Hollywood 98 — Ir ao supermercado usando apenas roupão 99 — Fazer uma viagem longa apenas com os avós (depois de adulto) 100 — Posar para foto cruzando a faixa da Abbey Road