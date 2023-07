10 filmes de tirar o fôlego para assistir na Netflix

O Exterminador do Futuro — A Salvação ( 2009), McG

Divulgação / Columbia Pictures

Nesta envolvente produção de ação e ficção científica, o cenário é um pós-apocalipse em 2018, seguindo os eventos do Dia do Julgamento. O personagem central, John Connor, interpretado por Christian Bale, é o homem predestinado a comandar a resistência humana contra a Skynet e seu exército de exterminadores. No entanto, o futuro no qual Connor foi criado para acreditar é abalado pela chegada de Marcus Wright, um desconhecido cuja última memória é de estar no corredor da morte. Connor precisa desvendar se Marcus foi enviado do futuro ou resgatado do passado, ao passo que a Skynet se prepara para seu ataque definitivo. Este é um drama eletrizante que questiona questões de destino e a própria natureza humana, proporcionando uma nova visão para a saga conhecida mundialmente.