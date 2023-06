10 filmes de tirar o fôlego para assistir na Netflix

Resgate 2 (2023), dirigido por Sam Hargrave

Jasin Boland / Netflix

Chris Hemsworth está de volta, reprisando seu papel como o indomável mercenário Tyler Rake em uma missão assustadora no submundo do crime internacional. Depois de sobreviver a uma série de eventos caóticos no primeiro filme, ele agora enfrenta um desafio ainda maior: o resgate da família de um criminoso sem escrúpulos. Em meio a um labirinto de traições e perigos, Rake deve usar sua inteligência e força, confrontando dilemas morais cada vez mais complexos. Sob a direção habilidosa de Sam Hargrave, famoso por suas sequências de ação impressionantes, a história amplia o universo já estabelecido, com personagens mais ricos e uma trama repleta de surpresas e reviravoltas. Prometendo uma viagem intensa e emocionante, a sequência eleva as apostas mais do que nunca, garantindo que o público esteja colado em seus assentos desde o início até o fim.