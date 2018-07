O ano de 2018 está recheado de lançamentos musicais. Alguns deles têm agradado em cheio ao público, outros nem tanto. Pensando nisso, a Bula decidiu perguntar aos leitores quais as piores canções do ano, e reuniu as mais votadas em uma lista. As respostas foram variadas, contemplando músicas de diferentes perfis e gêneros, como funk, pop-rock e sertanejo. Entre as mais lembradas estão: “Só Quer Vrau”, de MC MM e DJ RD; e “Pode ter Torcida”, de Cláudia Leite. É importante destacar que a seleção não tem intenção de ser universal ou definitiva, pois representa apenas a opinião das pessoas consultadas. Para aqueles que desejam ouvir as músicas e tirar as próprias conclusões, uma playlist foi criada no Spotify. Para ouvi-la é necessário possuir registro no serviço e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

1 — Só Quer Vrau — MC MM e DJ RD 2 — Pode ter Torcida — Cláudia Leite 3 — Irmã Gostosa — MC Livinho e MC Davi 4 — Copa do Bumbum — MC WM e Léo Santana 5 — Propaganda — Jorge e Mateus 6 — Indecente — Anitta 7 — Mundo de Ilusões — Gustavo Lima 8 — PaPum — Kevinho 9 — O Sol — Vitor Kley 10 — Por Onde Você Anda — Detonautas e Lucas Lucco

Clique no link para ouvir: As 10 piores músicas brasileiras de 2018 até agora