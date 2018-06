As 21 cidades com melhor qualidade de vida do mundo

Todos os anos é divulgado um ranking com as cidades que possuem a melhor qualidade de vida em todo o mundo. Elaborado pela empresa de consultoria Mercer, a seleção analisa 450 cidades, e leva em conta uma gama de aspectos, tais como: ambiente político e social, ambiente econômico, ambiente sociocultural, condições de saúde pública, escolas e educação, lazer, bens de consumo, infraestrutura de habitação e meio-ambiente. Em 2018, muitas cidades se mantiveram na mesma posição que alcançaram no ano anterior. No entanto, houve algumas surpresas. A primeira colocação é ocupada por Viena, na Áustria; seguida de Zurique, na Suíça; e Auckland, na Nova Zelândia.

21 — Perth, Austrália

Perth possui algumas das praias mais bonitas da Austrália, além de uma das melhores qualidades de vida do mundo. Durante o verão, ela se converte em um reduto artístico e cultural, e se destaca também por baixíssimos índices de criminalidade.

20 — Hamburgo, Alemanha

Hamburgo se tornou um centro de mídia, indústria e cidadania. Além disso, abriga o segundo banco mais antigo do mundo: o Berenberg Bank. Economia e política são estáveis.

19 — Ottawa, Canadá

Considerada a cidade mais educada do Canadá, Ottawa tem instituições de educação, pesquisa e cultura de referência em todo o mundo. Além disso, os seus índices de desemprego são muito baixos.

18 — Luxemburgo, Luxemburgo

A capital do pequeno país europeu que faz fronteira com Bélgica, França e Alemanha mostra que tamanho não é documento. A cidade possui uma economia ascendente, e baixíssimos índices de criminalidade.

17 — Toronto, Canadá

A capital financeira do Canadá possui uma crescente cena de entretenimento, abrigando festivais de cinema e de arte famosos. A multiculturalidade aliada à segurança pública também são outros destaques.

16 — Melbourne, Austrália

A cidade é um dos melhores lugares do mundo no que se refere à educação e saúde. Aspectos que a fazem ocupar a 16ª posição do ranking em qualidade de vida desde 2017.

15 — Wellington, Nova Zelândia

A segunda cidade mais populosa da Nova Zelândia, Wellington possui um forte cenário cultural, gastronômico e tecnológico. Além da qualidade de vida, ela já foi considerada a cidade mais “descolada” do planeta.

14 — Berna, Suíça

Berna é a segunda cidade mais segura do mundo. Sendo assim, não é difícil imaginar o porquê de ela figurar no ranking. Infraestrutura e estabilidade econômica são outros de seus destaques.

13 — Berlim, Alemanha

A capital da Alemanha possui boas oportunidades de emprego, alto padrão de moradia, excelente segurança pública e muitas opções de atividades artísticas e culturais.

12 — Amsterdã, Holanda

Combinando vida moderna e urbana, Amsterdã apresenta opções descontraídas de recreação e lazer. Desde 2017, ela ocupa a mesma posição do ranking.

11 — Sydney, Austrália

O centro financeiro da Austrália possui uma cena cultural em ascendência e alguns dos melhores restaurantes do país. Além disso, o transporte público é de qualidade e a cidade é bastante segura.

10 — Basileia, Suíça

Menos conhecida do que Genebra e Zurique, Basileia também se destaca em qualidade de vida. A cidade é pequena, com cerca de 165 mil habitantes, mas tem tudo o que é necessário para quem busca viver bem.

9 — Copenhague, Dinamarca

Recentemente classificada como um dos lugares mais felizes para se viver, Copenhague possui uma cena gastronômica excelente, que aliada ao ritmo de vida descontraído, eleva a qualidade de vida da população.

8 — Genebra, Suíça

Berço da Organização Mundial de Saúde, da Organização Mundial Comércio e do Foro Econômico Mundial, Genebra, assim como Zurique, se destaca pela infraestrutura e estabilidade política e econômica.

7 — Frankfurt, Alemanha

Considerada uma colmeia de empregos e serviços, Frankfurt atrai trabalhadores pelas oportunidades que oferece e também pelo estilo de vida com qualidade e segurança.

6 — Düsseldorf, Alemanha

Apesar de ser conhecida principalmente como centro comercial e industrial, Düsseldorf também possui uma cena artística e cultural vibrantes, que ajudou a impulsioná-la no ranking.

5 — Vancouver, Canadá

Um caldeirão cultural que atrai pessoas do mundo todo, em especial da Ásia, Vancouver frequentemente é considerada a melhor cidade da América do Norte para se viver. Os seus pontos fortes são a diversidade cultural, o ambiente político estável e os benefícios sociais.

4 — Munique, Alemanha

Desde 2017, a segunda cidade mais conhecida da Alemanha mantém o quarto lugar no ranking. A sua economia estável está entre os principais fatores que elevam a qualidade de vida de seus habitantes.

3 — Auckland, Nova Zelândia

Com uma economia bem equilibrada e excelente segurança pública, Auckland também está entre as cidades classificadas como as melhores do mundo para se viver. Entre os seus pontos fortes, está também o serviço médico e de saúde de altíssima qualidade.

2 — Zurique, Suíça

O maior centro cultural da Suíça tem tudo o que é necessário para uma vida com qualidade, em especial uma excelente infraestrutura de habitação e estabilidade do sistema econômico e político. No entanto, o custo de vida é mais elevado, o que a coloca em segundo lugar.