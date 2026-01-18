As 50 cidades não capitais mais amadas do Brasil (ranking do Índice de Amor Digital)

O Índice de Amor Digital (IAD-2025) analisou publicações e referências públicas na internet para identificar quais cidades brasileiras receberam mais manifestações de afeto em 2025, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. O ranking considera apenas municípios não capitais; capitais estaduais e o Distrito Federal ficaram fora do levantamento. Para o índice, a menção é classificada como afeto quando reúne elogio explícito — como orgulho, saudade ou encanto — e recomendação associada, vinculada a vivência do lugar: relato de visita, experiência, moradia ou intenção de retorno. Na lista final, as primeiras posições foram ocupadas por Gramado (RS), Ipojuca (PE), Porto Seguro (BA), Foz do Iguaçu (PR) e Armação dos Búzios (RJ).

Coleta e filtros

As referências em redes sociais e mídia online foram consolidadas por ferramentas de monitoramento de menções (Talkwalker, Brandwatch, Meltwater e Sprinklr), com recorte por período e idioma e classificação automática de sentimento. As buscas partiram de um dicionário municipal padronizado, com nome oficial, UF e variações de uso, e aplicaram regras para separar cidades com o mesmo nome e descartar casos em que o termo tinha outro sentido.

A pesquisa foi organizada em três frentes: direta, contextual e afetiva. Na direta, entram combinações de “cidade + UF” e variações. Na contextual, entram registros em que o município aparece ligado a termos de localização ou turismo, como “moro em”, “visitei”, “turismo”, “roteiro” e “o que fazer”. Na afetiva, entram padrões de elogio e indicação. Para reduzir erros, foram aplicados filtros contra ironia e sarcasmo e bloqueios para spam, replicações automáticas e campanhas com texto idêntico repetido em grande volume. A limpeza também retirou duplicações por conteúdo e por URL, tratou republicações e reduziu a influência de supercontas, perfis que publicam em volume muito alto sobre o mesmo tema.

Pontuação e checagem

Com a base final, o IAD-2025 calcula cinco componentes que formam a nota: Densidade de Amor, Volume de Amor, Consistência, Desejo e Hospitalidade. A Densidade de Amor mede a proporção de menções afetivas dentro do conjunto de referências válidas do município. O Volume de Amor soma essas ocorrências, com ajuste para reduzir o efeito do tamanho da cidade e dar mais peso à diversidade de autores. A Consistência observa a presença do afeto ao longo dos 12 meses, com menor peso para picos isolados. O Desejo reúne sinais públicos de intenção de viagem e buscas por hospedagem associadas ao município. A Hospitalidade considera premiações e avaliações verificadas do setor de viagens.

Em caso de empate, a classificação é definida por maior Densidade de Amor, depois maior Consistência e, por fim, maior Desejo. Antes do fechamento, foi feita checagem humana por amostragem nas primeiras posições e na faixa de corte do Top 50 para confirmar o sentido elogioso das publicações e evitar confusão com cidades de mesmo nome.