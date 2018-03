As 12 cidades mais bonitas de São Paulo

O Estado de São Paulo é conhecido principalmente como um destino para turismo de negócios, no entanto, algumas cidades escondidas em seu interior possuem atrativos para além do meio empresarial. A Bula realizou uma enquete com os leitores para descobrir quais são as mais bonitas delas. As cidades mais votadas foram reunidas em uma lista, que contempla destinos turísticos para todos os gostos, de regiões de serras ao litoral. Alguns destaques são: Águas de São Pedro, que atrai visitantes em razão de suas fontes de água termal; São Sebastião, que possui uma das orlas mais agitadas do litoral paulista; e São Roque, que possui uma rota de vinho com 31 estabelecimentos, entre vinícolas, adegas e restaurantes.

Águas de São Pedro

A pequena cidade atrai visitantes em razão de suas fontes de água termal. Hotéis e parques aquáticos oferecem atividades recreativas e de relaxamento. Além disso, as fontes Almeida Salles e Gioconda, que possuem propriedades medicinais, são um atrativo extra.

Campos do Jordão

Localizada na Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo, alguns dos principais atrativos de Campos do Jordão são o clima ameno e o charme da arquitetura. A cidade fica a 1628 metros de altitude, o que faz com que seja o município brasileiro mais alto.

Cunha

A cidade abriga charmosos ateliês de cerâmica em suas ladeiras, por isso, é conhecida como a terra dos ceramistas. Localizadas entre serras, a cidade é ideal para quem busca descanso ou viagens românticas.

Holambra

A cidade das flores, como é conhecida, possui uma arquitetura única, que se assemelha com a holandesa. Ela recebe milhares de turistas todos os anos, especialmente no mês de setembro, quando abriga a maior exposição de flores da América Latina, a Expoflora.

Ribeirão preto

A cidade é uma das mais ricas do interior de São Paulo, graças às suas produções sucroalcooleiras. Além disso, ela é conhecida por sua herança cultural, representada pelo Museu Portinari e o Teatro Pedro II, o terceiro maior teatro de ópera do país.

Santana de Parnaíba

Santana de Parnaíba foi fundada no século 16, às margens do Rio Tietê. O seu centro histórico ainda preserva a arquitetura da época, além de 209 construções do século 17 ao 19. Os grupos seresteiros ainda são bastante presentes, assim como as festas religiosas tradicionais.

São Caetano do Sul

A cidade tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Ela é conhecida por ser tomada por áreas verdes, com parques charmosos em diversos bairros. As áreas de lazer são recheadas de playgrounds, pistas de cooper, quadras poliesportivas entre outros atrativos.

São José dos Campos

Embora receba principalmente turistas de negócios, São José dos Campos possui vários atrativos turísticos para os visitantes em geral, como o Mirante do Banhado, que é uma área de proteção ambiental; e o Parque da Cidade Roberto Burle Marx.

São Luiz do Paraitinga

Reconstruída após trágicas enchentes em 2010, São Luiz do Paraitinga continua a preservar a arquitetura histórica e a gastronomia que herdou dos tropeiros. Além disso, a cidade oferece ainda atrativos naturais, como as trilhas pelo Parque Estadual da Serra do Mar.

São Roque

A cidade oferece opções para toda a família, mas o seu principal atrativo é a produção vinícola, iniciada no século 17. O roteiro do vinho de São Roque inclui 31 estabelecimentos, entre vinícolas, adegas e restaurantes.

São Sebastião

Com uma orla rodeada de Mata Atlântica, preservada no Parque Estadual da Serra do Mar, as praias da cidade são movimentadas. Há boas opções de hospedagem para todos os bolsos, além de ótimos restaurantes.