15 cidades encantadoras e pouco conhecidas no Sul do Brasil

O Sul do Brasil é conhecido pelo clima frio em algumas épocas do ano e também por preservar a cultura de diversos povos da Europa, que migraram para a região no passado. No entanto, para além desses atrativos, ela também guarda inúmeras belezas naturais, que muitas vezes não são incluídas nos roteiros turísticos nacionais. Pensando nisso, a Bula selecionou algumas cidades encantadoras e pouco conhecidas dos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Da praia à serra, de esportes radicais a passeios tranquilos, os municípios possuem atrações para todos os gostos. Alguns destaques são Antonina, no Paraná; a gaúcha Cambará do Sul, e Urubici, no litoral catarinense. As cidades estão organizadas em ordem alfabética, sem critério classificatório.

Antonina, Paraná

A pequena cidade histórica no litoral do Paraná é contornada pela cadeia de montanhas da Serra do Mar. Além de uma paisagem deslumbrante e banhos de mar, o visitante pode aproveitar uma série de atividades de ecoturismo que são oferecidas no município.

Antônio Prado, Rio Grande do Sul

Antônio Prado é conhecida como a cidade mais italiana do Brasil. Ela possui construções históricas em madeira, erguidas por imigrantes italianos. Além da arquitetura, os habitantes locais também preservam a gastronomia, música e a língua italiana.

Cambará do Sul, Rio Grande do Sul

A cidade é ideal para quem aprecia ecoturismo, pois possui o maior conjunto de cânions da América Latina. Os mais conhecidos são os de Itaimbezinho e Fortaleza, que possuem rotas para visitação.

Campo Alegre, Santa Catarina

Localizada entre serras, Campo Alegre preserva construções coloniais e está no trajeto da histórica Estrada Imperial Dona Francisca. Ela oferece ao visitante trilhas ecológicas e esportes radicais, como off-road, montanhismo e cicloturismo.

Carambeí, Paraná

A charmosa cidade no interior do Paraná preserva arquitetura histórica, em estilo holandês. No entanto, ela chama a atenção principalmente pela gastronomia. Um evento famoso da região é o festival de tortas, realizado no Parque Histórico de Carambeí.

Fraiburgo, Santa Catarina

Fraiburgo é conhecida como a terra da maçã, pois conta com mais de sete milhões de macieiras plantadas em suas propriedades rurais. Durante a colheita em fevereiro e março, os pomares são abertos para visitação. No entanto, há trilhas disponíveis o ano todo.

Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul

A cidade está localizada na região do Salto Yucumã, a cachoeira mais extensa do mundo. Além disso, fica próxima do Parque Estadual do Turvo, da Área Indígena do Guarita e Terra Indígena de Nonoai, locais de ocorrência de várias espécies ameaçadas da fauna e flora brasileiras.

Lapa, Paraná

Lapa foi fundada pelos tropeiros no século 18, e ainda preserva em seu centro histórico a arquitetura da época. Outra herança deixada pelos tropeiros está na gastronomia, com pratos típicos como arroz-de-carreteiro e virado-de-feijão.

Morretes, Paraná

Para chegar a Morretes é preciso percorrer a Estrada Graciosa, inaugurada em 1873, que já adianta ao visitante a beleza do destino final. Localizada no litoral do Paraná, a charmosa cidade é famosa por suas construções históricas. Nela, o visitante pode percorrer museus e centros culturais.

Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul

Considerada a cidade mais alemã da Serra Gaúcha, Nova Petrópolis preserva a arquitetura, gastronomia e até a língua de seus colonizadores. Localizada ao lado de Gramado, ela é uma opção para quem quer aproveitar o melhor da região longe da grande movimentação turística.

Prudentópolis, Paraná

Um pedacinho da Ucrânia no Brasil, Prudentópolis é formada principalmente por descendentes de imigrantes do país europeu. Ainda hoje o idioma ucraniano é utilizado nas missas das igrejas locais. A gastronomia típica também é bastante presente.

Rio dos Cedros, Santa Catarina

A cidade fica localizada na região do Vale Europeu, que preserva as tradições de seus colonizadores e é privilegiada pelas belezas naturais. Cercada por cachoeiras, a cidade preserva construções no estilo alemão e italiano.

Treze Tílias, Santa Catarina

Considerada um pedaço da Áustria no Brasil, devido ao grande número de imigrantes do país na região, os habitantes preservam a gastronomia, música e dança austríacas. O seu nome deriva das semelhanças com a região do Tirol, no Leste Europeu.

Torres, Rio Grande do Sul

A cidade é conhecida por possuir as praias mais bonitas do Rio Grande do Sul. Ela ganhou esse nome em razão dos penhascos entre os balneários, que oferecem uma vista deslumbrante. O Parque da Guarita também impressiona pelas belezas naturais.