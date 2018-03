20 cidades brasileiras deslumbrantes e pouco conhecidas

O Brasil possui uma área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. O número faz dele o maior país da América do Sul em extensão territorial, e o quinto maior do mundo. Além de ser conhecido pela sua grandiosidade de território, ele também é lembrado pelas riquezas naturais, culturais e arquitetônicas que guarda. Embora algumas de suas cidades atraiam turistas do mundo todo, há ainda muitas belezas escondidas, especialmente nos interiores do país. Pensando nisso, a Bula selecionou 20 cidades brasileiras que estão fora dos roteiros turísticos tradicionais, mas que são simplesmente encantadoras. Os destinos são para todos os gostos e perfis de viajantes: de famílias que buscam descanso até aqueles que preferem aventuras e contato com a natureza.

Águas de São Pedro, São Paulo

A pequena cidade atrai visitantes em razão de suas fontes de água termal. Hotéis e parques aquáticos oferecem atividades recreativas e de relaxamento. Além disso, as fontes Almeida Salles e Gioconda, que possuem propriedades medicinais, são um atrativo extra.

Aiuruoca, Minas Gerais

Localizada na região sul de Minas Gerais, Aiuruoca faz parte do Circuito Terras Altas da Mantiqueira, do Parque Estadual da Serra do Papagaio e Serra da Mantiqueira. O destino ideal para quem aprecia o charme das pequenas cidades e se interessa por ecoturismo.

Alcântara, Maranhão

Alcântara preserva mais de 300 construções coloniais, entre igrejas, casas e palácios. As construções datam do século 18, quando houve uma expansão da agricultura no local. Algumas construções ainda hoje possuem os azulejos e as sacadas importadas de Portugal à época.

Antonina, Paraná

A pequena cidade histórica no litoral do Paraná é contornada pela cadeia de montanhas da Serra do Mar. Além de uma paisagem deslumbrante e banhos de mar, o visitante pode aproveitar uma série de atividades de ecoturismo que são oferecidas no município.

Barbalha, Ceará

Barbalha é conhecida pelas atividades folclóricas, como a festa de São João, uma das maiores do Brasil, e a Festa do Pau da Bandeira. Além disso, a cidade está situada na encosta da Chapada do Araripe, que é repleta de trilhas ecológicas.

Capitólio, Minas Gerais

Banhada pelo Lago de Furnas, um dos maiores lagos artificiais do mundo, Capitólio atrai visitantes em função de suas cachoeiras e trilhas ecológicas. Há ainda a possibilidade de passeios de barco e catamarã.

Carambeí, Paraná

A charmosa cidade no interior do Paraná preserva arquitetura histórica, em estilo holandês. No entanto, ela chama a atenção principalmente pela gastronomia. Um evento famoso da região é o festival de tortas, realizado no Parque Histórico de Carambeí.

Cidade de Goiás, Goiás

Cidade de Goiás, ou Goiás Velho como é conhecida na região, foi declarada Patrimônio Histórico pela Unesco em 2001. Ela conserva arquitetura histórica, com casarões e pequenas igrejas construídas no século 18. Além disso, há ainda o museu da escritora Cora Coralina.

Gonçalves, Minas Gerais

Localizada na área da Serra da Mantiqueira, Gonçalves reúne tranquilidade e boa gastronomia. Além disso, o visitante também pode desfrutar de trilhas ecológicas e cachoeiras. O ambiente ideal para quem busca descanso e contato com a natureza.

Guaramiranga, Ceará

Guaramiranga, localizada na região serrana do Ceará, conta com clima ameno o ano todo. No inverno as temperaturas são especialmente baixas, o que a consolidou como um atrativo turístico. O frio influenciou a arquitetura local, que é inspirada no estilo europeu.

Nova Petrópolis, Rio do Grande do Sul

Considerada a cidade mais alemã da Serra Gaúcha, Nova Petrópolis preserva a arquitetura, gastronomia e até a língua de seus colonizadores. Localizada ao lado de Gramado, ela é uma opção para quem quer aproveitar o melhor da região longe da grande movimentação turística.

Penedo, Alagoas

Fundada no século 16 por portugueses, Penedo preserva um centro histórico com arquitetura no estilo do país colonizador. Ela é considerada a cidade histórica mais bonita de Alagoas, e além das belezas arquitetônicas é rodeada pelo Rio São Francisco.

Piranhas, Alagoas

Piranhas foi tombada pelo IPHAN como Patrimônio Histórico Nacional. Os seus conjuntos arquitetônicos históricos são um dos mais bem conservados do país. Próxima ao Cânion do Xingó, os visitantes podem aproveitar passeios de catamarã, e iniciar a Rota do Cangaço.

Rio das Flores, Rio de Janeiro

A cidade possui atrativos culturais e naturais. Localizada na região do Vale do Paraíba, ela preserva antigas fazendas de café que são uma verdadeira viagem no tempo. Além disso há diversas trilhas, cachoeiras e mirantes.

Rio de Contas, Bahia

A histórica cidade da Chapada Diamantina atrai visitantes pela arquitetura histórica e belezas naturais. Os visitantes podem aproveitar diversas trilhas de vista deslumbrante. Além disso, há festivais em diferentes períodos do ano, como a festa de Corpus Christi e o Festival da Primavera.

Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo

Colonizada por alemães provenientes da região da Pomerânia, Santa Maria de Jetibá preserva a cultura dos imigrantes na arquitetura e gastronomia. Durante o ano acontecem festas culturais, como a Festa Pomerana e a Festa do Colono.

São Luiz do Paraitinga, São Paulo

Reconstruída após trágicas enchentes em 2010, São Luiz do Paraitinga continua a preservar a arquitetura histórica e a gastronomia que herdou dos tropeiros. Além disso, a cidade oferece ainda atrativos naturais, como as trilhas pelo Parque Estadual da Serra do Mar.

São Francisco do Sul, Santa Catarina

São Francisco do Sul guarda um centro histórico bastante preservado. A cidade está localizada no litoral catarinenses e, além das praias, tem como principal atrativo o Museu Nacional do Mar. Uma série de armazéns abrigam no porto coleções de embarcações antigas.