4 livros que não têm “voltar ao normal” depois de ler

O Parque das Irmãs Magníficas (2019), Camila Sosa Villada

No coração do Parque Sarmiento, em Córdoba, pulsa uma comunidade travesti que reinventa o mundo à margem. A narradora — também travesti, também filha do abandono — regressa ao espaço onde um dia foi acolhida e narra a história do grupo que a tornou possível. São mulheres expulsas de casa, da escola, da igreja e do nome de batismo, que reinventam afetos sob a regência da Tia Encarna, figura materna e feroz, que recolhe corpos e almas à deriva. Tudo se inicia quando encontram um bebê largado no mato e decidem criá-lo como uma de suas iguais. A partir daí, o romance expande e recolhe suas cenas como um canto de vozes em harmonia dissonante: há violência, prostituição, festas, suicídios, feitiçaria e ternura. A escrita alterna lirismo e brutalidade com fluidez quase encantatória. Não há linearidade — há memória, confissão, delírio. A protagonista observa o mundo com dor e desejo, consciente da condição limítrofe de sua existência. Cada personagem é, ao mesmo tempo, real e fabular, como se o Parque fosse território mágico e campo de batalha. Entre a solidão e o coletivo, entre o horror e o riso, o romance constrói uma cosmologia própria, onde viver não é apenas resistir, mas criar um sentido íntimo e feroz para existir fora do destino imposto.