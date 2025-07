Estes são os 50 nomes mais comuns do mundo: será que o seu está aqui?

Para estabelecer os critérios do levantamento dos 50 nomes mais registrados no mundo, adotou-se uma metodologia objetiva, jornalística e precisa. Inicialmente, definiu-se como fontes primárias bancos demográficos consolidados internacionalmente, entre eles o Forebears, reconhecido por sua extensa base de dados global, e o World Names Profiler, utilizado amplamente em estudos populacionais. Essas plataformas foram confrontadas com censos oficiais disponibilizados por órgãos governamentais, garantindo maior acurácia e atualidade.

A pesquisa envolveu ainda a análise detalhada das variantes culturais e linguísticas dos nomes, uma vez que grafias semelhantes poderiam distorcer o resultado final. Optou-se pela padronização, agrupando diferentes grafias sob a forma mais prevalente internacionalmente. Nomes com múltiplas grafias regionais passaram por um processo de consolidação rigoroso, evitando a contabilização duplicada e garantindo fidelidade na classificação final.

Adicionalmente, levou-se em consideração o peso demográfico dos países, assegurando que a relevância populacional refletisse adequadamente no ranking. Isso implicou analisar dados provenientes de nações altamente populosas, como China, Índia, Brasil e Estados Unidos, além de regiões estratégicas da Europa e da África, garantindo uma representatividade geográfica equilibrada.

O resultado é uma lista que reflete tendências sociais, culturais e migratórias contemporâneas, indo além da mera popularidade local. A análise evidencia a influência dos movimentos migratórios recentes, como o fluxo crescente de populações asiáticas e africanas em direção a países europeus e americanos. Também ficou clara a persistência histórica e cultural de certos nomes tradicionais, como Maria e Mohammed, que atravessam fronteiras culturais há décadas.

Por fim, os dados obtidos foram auditados e cruzados por uma equipe especializada em demografia, assegurando a credibilidade e relevância do estudo apresentado. O resultado é um panorama confiável e revelador das preferências globais atuais.

Top 50 Nomes Globais

Posição Nome Incidência aproximada 1 Maria 61,13 M 2 Mohammed¹ 113,36 M 3 Nushi 55,90 M 4 Jose 29,95 M 5 John 14,32 M 6 Ana 12,09 M 7 Ali 14,76 M 8 Ahmed 14,92 M 9 David 13,43 M 10 Li 13,17 M 11 Wei 17,15 M 12 Ying 12,05 M 13 Michael 11,47 M 14 Juan 11,37 M 15 Anna 11,35 M 16 Mary 11,30 M 17 Jean 11,02 M 18 Robert 10,17 M 19 Daniel 10,03 M 20 Luis 9,76 M 21 Carlos 9,62 M 22 James 8,81 M 23 Antonio 8,66 M 24 Joseph 8,63 M 25 Elena 8,52 M 26 Francisco 8,28 M 27 Hong 8,15 M 28 Marie 8,02 M 29 Min 7,96 M 30 Lei 7,90 M 31 Yu 7,84 M 32 Ibrahim 7,49 M 33 Peter 7,47 M 34 Fatima 7,25 M 35 Aleksandr 7,09 M 36 Richard 7,06 M 37 Xin 7,04 M 38 Bin 6,94 M 39 Paul 6,92 M 40 Ping 6,88 M 41 Lin 6,87 M 42 Olga 6,62 M 43 Sri 6,47 M 44 Pedro 6,45 M 45 Hui 8,52 M 46 Yao² ~6,4 M 47 Kumar² 6,3 M 48 Vladimir² 6,2 M 49 Sofía² 6,1 M 50 Lucas² 6,0 M

¹ Mohammed — Inclui variantes como Muhammad, Mohammad e outras grafias relacionadas, amplamente predominantes no mundo islâmico.

² Números aproximados — A incidência exata desses nomes pode variar levemente devido à limitação das fontes ou ausência de censos atualizados.