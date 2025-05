7 livros essenciais da literatura contemporânea espanhola

Pátria (2016), Fernando Aramburu

Bittori retorna à aldeia onde viveu a maior parte da vida. Faz isso sozinha, depois da morte do marido, Txato, assassinado por militantes da ETA em plena rua. A guerra já terminou — pelo menos oficialmente —, mas a violência persiste nos gestos, nos olhares desviados, nos silêncios que se tornaram regra. A presença de Bittori, com sua dor intacta e sua obstinação sem alarde, reabre feridas na comunidade, especialmente em sua ex-amiga Miren, mãe de um jovem condenado por terrorismo. A narrativa avança em terceira pessoa, saltando no tempo e entre vozes, revelando não apenas os eventos que dividiram as famílias, mas também as pequenas traições, culpas não assumidas e a banalidade dos gestos que alimentaram o ódio. A linguagem é sóbria, contida, mas o impacto emocional é devastador — porque o livro não se apóia no espetáculo da dor, e sim em sua persistência. Cada personagem é mostrado em sua contradição: vítimas e algozes perdem nitidez, e o leitor é obrigado a enxergar o que há de humano, mesmo naquilo que deseja condenar. Aramburu constrói um romance que, ao evitar o panfleto, toca com mais força a fratura moral de um país. E mostra, sem artifícios, que viver com o outro — mesmo depois da violência — talvez não seja um projeto de reconciliação, mas de resistência. Um gesto íntimo e político que começa, quase sempre, com o ato de voltar.