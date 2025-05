7 livros fundamentais da literatura argentina contemporânea

À primeira vista, pode parecer que a literatura argentina contemporânea se afastou do seu passado grandioso — dos labirintos de Borges, das ruínas sentimentais de Cortázar, das tormentas metafísicas de Sabato. Mas não é bem isso. Ela não rompeu com nada: apenas escolheu se enraizar em um solo mais instável, mais próximo do corpo, mais consciente do colapso.

Porque algo mudou. Os livros que agora se escrevem em Buenos Aires, Rosário, Mendoza ou em alguma esquina úmida do delta do Tigre não estão mais preocupados em representar a nação — preferem fragmentá-la. A Argentina literária de hoje não é a do tango heroico, mas a do ruído doméstico, do delírio urbano, da voz que tropeça entre o real e o simbólico. Neles, a política não está nas frases declaradas, mas nos silêncios. O horror não vem de monstros externos, mas daquilo que sobrevive dentro — como poeira que não se remove nem com a melhor das vassouras.

Há autores que escrevem como se conjurassem fantasmas que falam a língua das veias. Outros preferem fazer humor de ossos — sempre o humor como antídoto, ou como último disfarce. Os corpos estão presentes, mas quase nunca saudáveis: são corpos que tremem, que queimam, que somem. A linguagem, por sua vez, parece sempre à beira de um colapso — frase que avança e trava, avança e cai, como quem caminha no escuro. Isso — eu acho — já é suficiente para saber onde pisamos.

Talvez o que esses livros mais desejem seja justamente isso: que o leitor perca o chão. Que o mundo — qualquer mundo — deixe de parecer estável por algumas páginas. Não por sadismo, mas por honestidade. Porque escrever, nesses tempos, não é ornamentar o vazio, e sim revelar suas costuras.

Então, se há algo que une essas sete obras, é a recusa da anestesia. Cada uma delas carrega uma centelha de desvio, um gesto de desobediência estilística ou emocional. Juntas, não explicam a Argentina. Mas talvez digam algo mais urgente: como é possível escrever — e respirar — quando o ar já vem rarefeito de fábrica.

As Coisas que Perdemos no Fogo (2016), Mariana Enriquez O cotidiano argentino é desfiado por vozes femininas que atravessam ruas ameaçadoras, bairros suspensos entre o ordinário e o fantástico, lugares onde a violência não se esconde atrás de portas, mas se instala na carne, no olhar ou no rumor sutil de uma fogueira acesa no quintal. As narradoras deste livro transitam entre o medo e a coragem, expondo cicatrizes que são tanto marcas individuais quanto sintomas de uma sociedade marcada pela desigualdade, pela brutalidade cotidiana, pela busca silenciosa de algum sentido. Nada aqui é simples: a infância desmorona sem aviso, o sobrenatural insinua-se como segunda pele, e o corpo feminino torna-se campo de batalha, ora incendiado pela dor, ora iluminado por uma vontade obstinada de continuar existindo, mesmo quando a esperança vacila. O tempo todo, a sensação de que algo lateja no escuro, que a violência pode surgir do gesto mais banal, da esquina mais quieta. Mas há também, de modo quase clandestino, uma ternura à espreita — a certeza de que sobreviver é um ato coletivo, que arder pode ser resistência, que o horror, paradoxalmente, também pode costurar alianças inesperadas. A autora constrói, com rigor e uma espécie de piedade aflita, um mosaico de vidas à beira do abismo, onde cada gesto cotidiano é potencialmente explosivo, e o riso — quando aparece — é quase sempre um pacto secreto contra a extinção.

O Vestido Rosa (2016), César Aira Bastou um vestido rosa, esquecido entre camisas e calças no guarda-roupa de um homem solitário, para que o mundo se tornasse um palco de suspeitas, fantasias e deslocamentos. O protagonista, movido menos pela lógica do que por uma curiosidade quase infantil, mergulha numa investigação onde o objeto estranho passa a ser ele mesmo: seu passado revisitado, as mulheres que atravessaram sua vida, os hábitos e gestos repetidos que de repente parecem inexplicáveis. Cada hipótese criada para explicar a presença do vestido se desfaz na mesma rapidez com que surge, até que as fronteiras entre lembrança e invenção se dissolvem, e o enigma se amplia. A ironia do autor paira sobre cada página, deslocando o trivial para o território do delírio metafísico: as pequenas coisas — a cor de um tecido, a textura de uma memória — adquirem densidade insuspeitada, servindo de trampolim para reflexões sobre identidade, acaso, desejo e até mesmo morte. Nada é definitivo, tudo é interrogação aberta, jogo de linguagem em que a busca por sentido acaba por transformar o próprio protagonista em personagem de um mistério sem solução. O ritmo ágil, aliado a um humor discreto, faz da experiência de leitura uma travessia surpreendente: a cada página, a sensação de que a vida é feita de vestígios, de ecos e de perguntas que jamais se fecham por completo, mas que — justamente por isso — nos mantêm atentos e fascinados diante do inesperado.

Distância de Resgate (2015), Samanta Schweblin No espaço suspenso entre vigília e delírio, uma mãe narra — quase em sussurro — a urgência de manter a filha ao alcance de um gesto, enquanto uma ameaça intangível se infiltra pelas paisagens rurais. O campo argentino, com sua aparente quietude, serve de palco para um suspense que cresce menos pelo que acontece do que pela ansiedade do que pode acontecer: água contaminada, doenças sem nome, a transformação de corpos e mentes em territórios de risco. As perguntas de um menino — enigmático, por vezes quase espectral — atravessam a narrativa, pontuando-a de dúvidas e cortes abruptos, como quem tenta reconstruir, peça a peça, o que se perdeu na névoa do medo. A sensação de perigo é contínua, mas nunca explícita; cada lembrança é relida e reescrita no vaivém entre o presente e um passado recente, como se a salvação dependesse de encontrar, na repetição, alguma saída invisível. O vínculo materno, chamado de “distância de resgate”, se transforma no fio tênue entre vida e morte, presença e dissolução. A escrita, ao mesmo tempo contida e febril, envolve o leitor em uma atmosfera rarefeita, onde tudo parece prestes a se quebrar. Não há explicações fáceis — apenas a esperança frágil de que, ao nomear os perigos, talvez seja possível sobreviver a eles, mesmo quando o sentido escapa. O romance se revela como uma fábula moderna sobre medo, cuidado e o custo íntimo de permanecer vigilante em um mundo contaminado pelo indizível.

Garotas Mortas (2014), Selva Almada Três nomes, três histórias abruptamente interrompidas em cidades argentinas pequenas, onde o tempo parece fluir mais devagar, mas a violência chega com pressa e permanece, indefinida, como um espectro. A autora retorna, anos depois, à poeira desses lugares, onde meninas — não por acaso quase sempre meninas — são arrancadas da vida sem explicação e, na ausência de justiça, a ausência se transforma em rumor, em revolta calada, em lembrança ainda viva no olhar das mães, nas paredes da escola, nos murmúrios da praça. O fio narrativo é conduzido por uma voz ao mesmo tempo íntima e indignada, capaz de perceber o abismo entre o horror público e a solidão das famílias, entre a esperança de quem insiste em perguntar e a indiferença daqueles que se habituaram ao silêncio. O livro se constrói em camadas: há o tempo da infância da autora, há o tempo do crime, há o tempo do luto coletivo, todos entrelaçados numa busca por sentido — ou, quem sabe, apenas por nomear o que insiste em permanecer oculto. Não há espetáculo, nem solução reconfortante: há a precisão dos detalhes, o peso dos gestos cotidianos, a dor que não se dilui com o passar dos anos. O texto avança, paciente e cortante, tecendo um memorial de pequenas vidas atravessadas pelo descaso, tornando impossível ao leitor fingir que não vê. A cada página, renasce a urgência de que ninguém seja esquecido — e que nenhuma garota morta se torne apenas um dado a mais na crônica policial.

Alvo Noturno (2010), Ricardo Piglia Um forasteiro aparece morto em uma cidadezinha argentina, onde a noite parece mais densa e a rotina rural esconde as marcas profundas da história. Emilio Renzi, escritor e observador de silêncios, caminha entre estradas de terra, bares rarefeitos, hotéis modestos e gabinetes oficiais, tentando decifrar a lógica subterrânea de um crime que, à primeira vista, se apresenta como mais um ajuste de contas ou uma simples fatalidade. Mas nada permanece estático: os diálogos são atravessados por suspeitas e recados cifrados, cada gesto revela uma tensão antiga, e o passado político do país pulsa por trás das pequenas rivalidades locais. Enquanto investiga, Renzi recolhe pistas, ouve confidências, desenha hipóteses — hesitando entre a razão do detetive e a intuição de quem pressente que o sentido das coisas talvez não esteja apenas na superfície dos fatos. As vozes dos habitantes, ambíguas e ambivalentes, vão tecendo um labirinto de memórias, ressentimentos e acordos tácitos, enquanto as fronteiras entre verdade e invenção se tornam cada vez mais porosas. O romance se ergue nesse entrelugar: é policial, mas também crônica social, diário de observação, reflexão sobre o próprio ato de narrar e buscar sentido. A tensão cresce como um rumor persistente, uma melancolia difusa, até que cada detalhe da paisagem rural se revela peça de um quebra-cabeça maior — e o mistério se aprofunda, transformando leitor e protagonista em cúmplices diante da impossibilidade de fechar o caso sem se perder um pouco no processo.

Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias (2009/2015), Samanta Schweblin O cotidiano, de repente, se curva e deixa entrever fissuras insuspeitadas: mães que observam suas filhas engolindo pássaros vivos, casais em trânsito pelo vazio, vizinhos à beira de pequenas catástrofes, famílias que se desmancham ao menor ruído. Nada explode em grandes gestos; tudo se constrói a partir do quase, do detalhe deslocado, de um sussurro que paira entre o familiar e o incompreensível. A prosa — enxuta, arejada, quase clínica — pressiona o leitor a caminhar lado a lado com personagens que habitam casas onde a ausência faz mais barulho do que a presença, corredores em que as palavras faltam ou se multiplicam em ecos. A estranheza surge devagar, infiltrando-se no que parecia seguro, tornando o trivial desconcertante. Não há monstruosidade aparente, apenas a sensação de que algo fundamental foi deslocado, e a vida precisa ser reencaixada, mesmo que nunca volte ao lugar. Cada conto funciona como uma armadilha delicada, aprisionando o leitor no breve instante em que tudo poderia acontecer, mas quase nada se resolve — e o suspense é, afinal, esse: suportar a ambiguidade sem querer escapar, permitir-se perder o equilíbrio e, quem sabe, encontrar uma nova forma de respirar dentro do estranho. O resultado é uma coleção de retratos inquietos de uma realidade sempre prestes a sair do prumo, onde a inquietação, antes de assustar, fascina e faz com que o leitor queira continuar caminhando pelo território movediço que se abre entre uma página e outra.