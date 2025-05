Os 7 livros que Marlon Brando dizia que todo ser humano deveria ler antes de morrer

Meridiano de Sangue (1985) — Cormac McCarthy

Ambientado na fronteira entre os Estados Unidos e o México em meados do século 19, este romance acompanha a trajetória de um jovem conhecido apenas como “o garoto”, que se junta a um grupo de mercenários liderados pelo enigmático e aterrador juiz Holden. Recrutados para caçar apaches, esses homens atravessam desertos e vilarejos deixando um rastro de violência que logo ultrapassa qualquer justificativa histórica. A narrativa, marcada por uma prosa bíblica, hipnótica e muitas vezes alucinada, se constrói como um épico da barbárie — uma marcha seca e impiedosa rumo à desumanização. A figura do juiz — erudito, amoral, hipnótico — paira sobre a história como uma alegoria do mal absoluto, articulando discursos sobre guerra, existência e destino com a serenidade de quem vê a destruição como princípio natural. Ele dança, prega e mata com igual maestria, como se tudo fosse parte de uma mesma liturgia. A violência, aqui, não é um acidente: é a própria gramática do mundo descrito. Não há heróis, redenção ou conforto. Apenas um ciclo de crueldade repetido com a inevitabilidade de um rito sagrado e vazio. Mais do que um romance histórico ou western revisionista, trata-se de uma meditação brutal sobre a origem do mal, a banalidade do horror e a fragilidade da inocência diante do caos. Escrito com precisão rítmica, vocabulário arcaico e uma cadência que ecoa antigos testamentos, o texto exige entrega total do leitor. Uma obra abissal, hipnótica e implacável — como a trilha de sangue que desenha no deserto e no espírito de quem o atravessa.