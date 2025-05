Os 5 perfumes mais caros do mundo — o 1º custa mais do que 120 carros populares e tem lista de espera para comprar

Num tempo em que quase tudo é projetado para ser substituído, alguns objetos resistem como se negassem a lógica da pressa. Vivemos cercados de novidades que evaporam — mas é justamente por isso que certas criações ganham uma aura de desafio: custam caro não apenas pelo que contêm, mas pelo que representam. Os perfumes mais caros do mundo não são apenas fragrâncias. São experiências materiais da extravagância. Delírios sofisticados. Encenações do inalcançável.

No topo absoluto está uma criação francesa feita sob medida — literalmente. Sem fórmula fixa, sem linha de produção. Apenas uma composição exclusiva, encomendada após uma série de conversas confidenciais com perfumistas da Morreale Paris. O valor ultrapassa US$ 1,8 milhão. Mais do que cem automóveis populares. E, sim, há fila de espera.

Abaixo dele, paira uma peça monumental de Dubai: um frasco com quase dois metros de altura, cravejado de pedras preciosas e essência milimétrica — uma mistura entre escultura, perfume e altar. Custa US$ 1,29 milhão. Já o gesto pontual da DKNY aparece com uma fragrância feita uma única vez, com diamantes de várias partes do mundo — e vendida para fins beneficentes por US$ 1 milhão.

Seguem dois nomes consagrados: Clive Christian, com frascos Baccarat que abrigam composições raríssimas por mais de US$ 400 mil, e Bvlgari, que uniu perfumaria e alta joalheria para criar um tributo sensorial ao ouro do Mediterrâneo.

Esses perfumes não foram criados para vestir o corpo, mas para vestir o gesto. São peças que narram o poder silencioso da raridade. Luxos que não gritam — apenas sussurram que, por vezes, o tempo pode ser engarrafado. E guardado. Como um segredo.

Le Monde Sur Mesure (Morreale Paris) O gesto de perfumar-se — trivial para alguns, ritual para outros — aqui assume uma dimensão quase mística. O que se apresenta não é apenas uma fragrância, mas uma experiência construída sob medida, com obsessiva dedicação à singularidade. Cada detalhe é arquitetado como se a memória olfativa fosse o centro da existência: a escolha dos ingredientes mais raros, a composição aromática que não se repete, o frasco como objeto de arte, o tempo de espera como parte do próprio luxo. Nada é genérico. Nada é duplicável. A criação parte do corpo, mas ultrapassa o corpo. Trata-se de traduzir em moléculas o que há de mais íntimo, indizível e irrepetível em um ser humano. Há nisso uma forma de reverência: como se, por meio do aroma, fosse possível preservar o rastro invisível da identidade. Não há pressa — há precisão. Não há tendências — há essência. E no silêncio entre a pele e o ar, uma presença se inscreve. O que custa tanto não é apenas o material — ouro, pedras, artesanato. É a radicalidade da escuta que precede a criação. Uma escuta do ser, da memória, da ausência. Porque há perfumes que acompanham. Mas há os que selam, com a delicadeza de um segredo que jamais será repetido.

Shumukh (The Spirit of Dubai) Há objetos que não cabem em vitrines — apenas em vitrales de outro tempo. E há criações que não são feitas para serem usadas, mas contempladas como se fossem mitos petrificados. Este perfume encarna uma ideia de grandeza tão deliberada que beira o devocional. Não se trata apenas da fragrância — embora ela exista, rara e opulenta —, mas do que a envolve: uma escultura de quase dois metros de altura, cravejada de diamantes, pérolas, ouro, prata e cristal de Murano. É como se a própria ideia de luxo fosse levada ao seu limite físico. A composição aromática se desdobra em camadas densas, quase litúrgicas: âmbar, sândalo, incenso, rosa turca, patchouli, almíscar… Cada nota parece escolhida para evocar a eternidade, o passado que não se dissolve, o excesso como afirmação estética. Tudo ali é manifesto. Nada é modesto. Mas talvez o mais intrigante seja o paradoxo: em meio a tanto esplendor, permanece a fragilidade do efêmero. Porque, por mais que o frasco resista aos séculos, o perfume — aquilo que importa — ainda evapora. Ainda é tempo. Ainda é carne. O que se oferece, então, não é uma essência, mas um enigma: o que permanece, afinal? O brilho ou o cheiro? O gesto ou o símbolo? A matéria ou aquilo que dela escapa?

Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle (DKNY) Nada em sua aparência sugere contenção. Cada curva, cada reflexo, cada minúscula superfície facetada parece trabalhar a favor de um único gesto: brilhar. O objeto em questão não guarda apenas uma fragrância — guarda uma provocação. Há algo de deliberadamente excessivo na forma como diamantes, safiras, rubis e ouro branco são esculpidos para compor um frasco em forma de maçã: símbolo de desejo, tentação, queda e promessa. O perfume está ali, sim, mas quase como pretexto. Como se a beleza do recipiente quisesse sufocar o conteúdo, ou — quem sabe — protegê-lo do mundo. No interior da opulência, uma essência floral e frutada se insinua com elegância, sem tentar competir com o brilho das pedras. É uma presença suave, mas segura. Como uma verdade dita baixo, entre vitrines de vozes altas. O mais intrigante, talvez, seja a intenção por trás da criação: não a ostentação, mas a raridade. O luxo, aqui, é tratado como um evento — algo que não se repete, que não se consome, que só pode ser doado, exibido, ou lembrado. Porque o que se compra, no fim, não é apenas um aroma ou um frasco, mas o direito de tocar o inalcançável. De possuir, por um instante, algo feito não para durar — mas para ser lembrado como se nunca tivesse existido.

Nº1 Imperial Majesty (Clive Christian) Alguns objetos são concebidos para o toque. Outros, para a contemplação. E há os que existem entre essas duas possibilidades, suspensos numa espécie de reverência intocável. Esta criação se inscreve nesse espaço: não como perfume apenas, mas como vestígio de uma época em que a ideia de realeza ainda significava algo mais que privilégio — significava presença. O frasco, lapidado em cristal Baccarat e adornado com ouro de 18 quilates e diamante natural, não é um simples recipiente, mas um relicário. O que ele guarda não é apenas essência, mas tempo decantado. Cada gota traz o peso de uma composição que busca o absoluto: ingredientes colhidos com obsessão quase cerimonial, notas que respiram com uma lentidão aristocrática, uma sofisticação que se recusa a correr. Não há pressa aqui. Apenas intenção. O aroma é construído como uma narrativa: evolui, hesita, regressa — como uma lembrança que não se deixa esquecer. Tudo é medida e excesso, ao mesmo tempo. Um luxo que não grita, mas impõe silêncio. A experiência que se oferece não é apenas sensorial, mas simbólica. Como se, ao tocar esse perfume, tocássemos algo que já não existe — uma ideia, uma linhagem, um nome dito com a lentidão de quem sabe que certas presenças não precisam se provar. Apenas estar já basta.