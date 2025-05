7 cervejas brasileiras que venceram o Oscar das Cervejas — e algumas custam menos que um pão de queijo de aeroporto

St. Patrick’s Imperial Stout (Brew Center Cervejar Especiais) — Stout Imperial Britânica

Há bebidas que não refrescam — aquecem. Que não distraem — concentram. Este exemplar escuro, robusto e contemplativo carrega a densidade de algo que não quer ser apenas bebido, mas respeitado. O primeiro contato sugere café recém-passado, chocolate amargo, uma brasa silenciosa no fim do dia. O álcool é elevado, mas civilizado — aquece mais do que queima. A textura é sedosa, e a espuma, espessa, parece recobrir não apenas o copo, mas a experiência inteira. Cada gole convida ao silêncio, à pausa, à escuta interna. Não há frivolidade aqui. É uma bebida que exige presença, que rejeita o automatismo de beber por hábito. Lembra inverno, madeira antiga, tempo lento. Ao final, permanece como ficam as palavras ditas com verdade: sem pressa de ir embora, sem pressa de agradar. Um líquido com densidade de pensamento.