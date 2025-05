5 romances épicos da literatura que são tão belos que vão arrepiar até os cabelos da alma

O Tempo e o Vento (1949–1962), Erico Verissimo

Ao longo de mais de um século, a saga de uma família gaúcha se desenrola, entrelaçando-se com a história do Brasil. A narrativa acompanha gerações que enfrentam guerras, amores e transformações sociais, refletindo as mudanças do país. O autor constrói um painel épico, com personagens memoráveis e uma ambientação rica em detalhes históricos. A obra explora temas como identidade, poder e a passagem do tempo, oferecendo uma visão abrangente da formação da nação. Com uma prosa envolvente e sensível, o romance captura as nuances da vida cotidiana e os grandes eventos históricos. É uma leitura que combina emoção e reflexão, celebrando a diversidade e a complexidade do Brasil. Uma verdadeira epopeia nacional, que permanece atual e significativa.