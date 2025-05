11 perfumes brasileiros premiados no Oscar dos Perfumes — e alguns custam menos que uma pizza

Essencial Sentir (Masculino e Feminino — Natura

Há criações que não nascem para impressionar os sentidos, mas para tocá-los. Esta fragrância, em suas versões masculina e feminina, foi laureada em 2021 com o primeiro lugar no FiFi Awards América Latina — distinção concedida a perfumes que combinam excelência técnica com relevância afetiva. A premiação reconheceu a capacidade rara desta composição de traduzir o afeto em estrutura olfativa: um abraço invisível, denso e reconfortante. Desde o primeiro contato, há algo de calor humano em suspensão. Notas que se entrelaçam como corpos em silêncio, sem urgência. A abertura é serena, mas cheia de presença — reminiscente de tecidos limpos ao sol, da madeira aquecida de uma casa viva, do toque que permanece mesmo quando a pele já não sente. Em ambos os universos — o masculino e o feminino — não há conflito entre força e suavidade: tudo coexiste, com respeito. São fragrâncias que escutam, mais do que falam. Com o tempo, revelam profundidade. Há frescor nas margens, mas o centro pulsa com notas ambaradas, resinosas, quase meditativas. A base é construída com firmeza, mas sem rigidez. Como se, ao final, o perfume dissesse apenas isso: “estou aqui”. Não para marcar território, mas para lembrar a quem o usa que existe beleza no gesto contido, no afeto sem espetáculo, na intimidade não performativa. É perfume como linguagem emocional. E isso, em um mundo tão ruidoso, é uma forma de coragem.