Conheça os 7 perfumes que venceram o maior prêmio do mundo — o Oscar da perfumaria

Num universo em que fragrâncias se tornaram declarações de identidade, memória e poder, existe um prêmio que brilha acima de todos os outros: o Fragrance Foundation Awards, conhecido mundialmente como o “Oscar dos Perfumes”. Criado em 1973 em Nova York, o evento consagra anualmente as criações mais marcantes da perfumaria global — aquelas que não apenas encantam o olfato, mas redefinem tendências, linguagem e desejos. Receber um FiFi Award é alcançar o ápice da excelência no setor, um reconhecimento que combina arte, ciência e sensibilidade.

A edição de 2024 foi especialmente simbólica: num cenário pós-pandêmico em que os sentidos recuperaram centralidade, a perfumaria voltou a ocupar seu lugar como gesto íntimo e espetáculo social. Marcas consagradas e criadores independentes competiram lado a lado em uma celebração que vai muito além do marketing — premiando composições memoráveis, frascos inovadores, campanhas inteligentes e, sobretudo, experiências olfativas que tocam algo essencial no ser humano.

Os grandes destaques da noite vieram de nomes já consagrados — como Tom Ford, Hermès, Armani e Valentino —, mas também abriram espaço para novas expressões de luxo e prestígio com propostas fluidas, provocadoras e mais democráticas. De baunilhas explosivas a jardins mediterrâneos secos, de clássicos reinventados a ousadias de gênero, os perfumes premiados este ano ilustram com precisão o estado de espírito do mundo contemporâneo: híbrido, emocional, sofisticado.

A seguir, você confere os sete grandes vencedores da categoria mais cobiçada do evento: Fragrance of the Year. Dividida em sete segmentos (feminino, masculino, universal e popular), ela contempla o melhor do que a perfumaria internacional foi capaz de criar — com nomes de peso por trás das composições e empresas que dominam o mercado global. Uma seleção imperdível para quem leva perfume a sério.

Categoria: Feminino — Luxo

Valentino Born in Roma Donna Eau de Parfum Intense Criado pelas perfumistas Honorine Blanc e Amandine Clerc-Marie, este perfume representa o encontro entre tradição e irreverência na perfumaria feminina de luxo. Combinando baunilha bourbon, jasmim e benjoim, a fragrância é intensa, envolvente e moderna — uma ode à elegância romana sob uma lente contemporânea. Produzido pela L’Oréal em parceria com a dsm-firmenich, ele conquista pela sensualidade opulenta e assinatura marcante. É um perfume para quem busca presença, mas com sofisticação. Sua performance exala longevidade e projeção dignas de tapete vermelho. Um dos lançamentos mais emblemáticos do ano.

Categoria: Feminino — Prestígio

Burberry Goddess Eau de Parfum Assinado por Amandine Clerc-Marie, esta fragrância celebra a força feminina por meio de uma tríade inusitada de baunilhas: uma infusão, um caviar e um absoluto. O resultado é um perfume cremoso, solar e reconfortante, com leve toque de lavanda e cacau branco. A produção é da gigante Coty, em colaboração com a dsm-firmenich, garantindo qualidade e projeção globais. É pensado para mulheres que querem se afirmar sem gritar — uma deusa silenciosa, mas irresistível. Seu frasco dourado reforça a aura de poder suave. Um sucesso de crítica e público em 2024.

Categoria: Masculino — Luxo

Armani Acqua di Giò Parfum O mestre perfumista Alberto Morillas dá nova vida a um clássico atemporal, agora em uma versão mais intensa e amadeirada. Essa reinterpretação mantém a identidade aquática do original, mas adiciona profundidade com notas de incenso e patchouli. A sofisticação da criação é refletida na produção pela L’Oréal, com matérias-primas nobres fornecidas pela dsm-firmenich. Ideal para homens elegantes, sensíveis e seguros de si. O perfume equilibra frescor e densidade, tornando-se versátil para todas as estações. Mais que uma fragrância, um legado renovado. Um ícone relançado com excelência.

Categoria: Masculino — Prestígio

Yves Saint Laurent MYSLF Eau de Parfum Fruto da colaboração entre Daniela Andrier, Antoine Maisondieu e Christophe Raynaud, MYSLF é uma criação disruptiva que flerta com a neutralidade de gênero. É uma fragrância fougère floral com toque cítrico e base amadeirada, abrindo com bergamota e encerrando com madeira de âmbar. Produzido pela L’Oréal e formulado na casa Givaudan, ele traduz o novo luxo: inclusivo, ousado e autoconsciente. A embalagem espelhada reflete essa proposta — um convite à autoexpressão. A fragrância é moderna, limpa e elegante, com apelo urbano e cosmopolita. Um dos perfumes masculinos mais comentados do ano.

Categoria: Universal — Luxo

Tom Ford Vanilla Sex Eau de Parfum Criado por Nathalie Gracia-Cetto, este perfume traduz a sensualidade provocativa típica da marca Tom Ford, agora centrada na nota de baunilha com um toque inusitado de couro e âmbar. Ao mesmo tempo adocicado e animalístico, Vanilla Sex é um jogo de sedução sofisticado. A produção da Estée Lauder Companies com ingredientes refinados da Givaudan garante qualidade olfativa superior. Apesar do nome chamativo, trata-se de uma construção olfativa complexa e elegante. Gênero fluido e poder olfativo são seus trunfos. Perfeito para noites intensas e memoráveis. Um luxo para poucos.

Categoria: Universal — Prestígio

Hermès Un Jardin à Cythère Eau de Toilette A perfumista Christine Nagel leva o público a uma jornada sensorial pela ilha grega de Citera, com esta criação leve, luminosa e poética. O perfume equilibra notas cítricas, pistache e grãos secos, criando um jardim seco e solar, mais mediterrâneo que botânico. Produzido pela Shiseido, o perfume mantém a identidade artística e autoral de Hermès. É uma fragrância contemplativa, sutil, de beleza discreta e duradoura. Ideal para quem busca algo único e sofisticado fora das fórmulas comerciais. Um dos perfumes unissex mais elegantes do ano.

Categoria: Popular