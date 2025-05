Desafio Nobel de Literatura: Você leu no máximo 8 livros desta lista de 75 — e isso diz mais sobre o mundo do que sobre você

Num mundo onde 86% da literatura traduzida se concentra em apenas cinco idiomas — e onde os algoritmos premiam o rápido, o vendável e o replicável — ler autores ganhadores do Prêmio Nobel tornou-se um raro ato de resistência. Esta lista reúne 75 livros — um por cada autor laureado entre 1950 e 2024 — todos disponíveis em português e reconhecidos como obras-primas por críticos, acadêmicos e, em muitos casos, pela própria história da linguagem.

Mas aqui vai o dado essencial: mesmo entre leitores experientes, poucos ultrapassam a marca de oito. Isso não mede ignorância. Mede acesso, tempo, estrutura de ensino, política editorial — e, acima de tudo, o abismo entre o que é considerado essencial e o que realmente chega às mãos das pessoas.

Este desafio não quer saber quantos best-sellers você leu. Quer saber se você já encostou em Camus e não entendeu, se largou Pamuk no segundo capítulo, se sublinhou Szymborska como quem sublinha a própria dúvida. Porque esta lista, mais do que uma prova de leitura, é um espelho do mundo: desigual, lento, denso — e lindamente difícil de decifrar.

Quantos desses livros você leu até o fim? Quantos ainda vai tentar?

1950 — Bertrand Russell → História da Filosofia Ocidental (1945)

1951 — Pär Lagerkvist → Barrabás (1950)

1952 — François Mauriac → Thérèse Desqueyroux (1927)

1953 — Winston Churchill → Memórias da Segunda Guerra Mundial (1948-1953)

1954 — Ernest Hemingway → O Velho e o Mar (1952)

1955 — Halldór Laxness → Gente Independente (1934-1935)

1956 — Juan Ramón Jiménez → Platero e Eu (1914)

1957 — Albert Camus → O Estrangeiro (1942)

1958 — Boris Pasternak → Doutor Jivago (1957)

1959 — Salvatore Quasimodo → Dia Após Dia (Poesias Escolhidas) (1947)

1960 — Saint-John Perse → Anábase (1924)

1961 — Ivo Andrić → Ponte Sobre o Drina (1945)

1962 — John Steinbeck → As Vinhas da Ira (1939)

1963 — Giorgos Seferis → Mitistorema (1935)

1964 — Jean-Paul Sartre → O Ser e o Nada (1943)

1965 — Mikhail Sholokhov → O Don Silencioso (1928-1940)

1966 — Shmuel Yosef Agnon → Hóspede por uma Noite (1939)

1966 — Nelly Sachs → As Chaminés (1947)

1967 — Miguel Ángel Asturias → O Senhor Presidente (1946)

1968 — Yasunari Kawabata → País de Neve (1947)

1969 — Samuel Beckett → Esperando Godot (1952)

1970 — Aleksandr Solzhenitsyn → Arquipélago Gulag (1973)

1971 — Pablo Neruda → Canto Geral (1950)

1972 — Heinrich Böll → O Palhaço (1963)

1973 — Patrick White → Voss (1957)

1974 — Eyvind Johnson → O Retorno de Ulisses (1946)

1974 — Harry Martinson → Aniara (1956)

1975 — Eugenio Montale → Ossos de Sépia (1925)

1976 — Saul Bellow → Herzog (1964)

1977 — Vicente Aleixandre → A Destruição ou o Amor (1935)

1978 — Isaac Bashevis Singer → A Família Moskat (1950)

1979 — Odysseas Elytis → Louvada Seja (1959)

1980 — Czesław Miłosz → Mente Cativa (1953)

1981 — Elias Canetti → Auto de Fé (1935)

1982 — Gabriel García Márquez → Cem Anos de Solidão (1967)

1983 — William Golding → O Senhor das Moscas (1954)

1984 — Jaroslav Seifert → Poesias Escolhidas (1920-1980)

1985 — Claude Simon → A Estrada de Flandres (1960)

1986 — Wole Soyinka → A Morte e o Cavaleiro do Rei (1975)

1987 — Joseph Brodsky → A Musa em Exílio (1972)

1988 — Naguib Mahfouz → Trilogia do Cairo (1956-1957)

1989 — Camilo José Cela → A Família de Pascual Duarte (1942)

1990 — Octavio Paz → O Labirinto da Solidão (1950)

1991 — Nadine Gordimer → O Melhor Tempo é o Presente (1991)

1992 — Derek Walcott → Omeros (1990)

1993 — Toni Morrison → Amada (1987)

1994 — Kenzaburō Ōe → Uma Questão Pessoal (1964)

1995 — Seamus Heaney → Norte (1975)

1996 — Wisława Szymborska → Correio Literário — ou Como Se Tornar (ou Não) um Escritor (2000)

1997 — Dario Fo → Morte Acidental de um Anarquista (1970)

1998 — José Saramago → Ensaio sobre a Cegueira (1995)

1999 — Günter Grass → O Tambor (1959)

2000 — Gao Xingjian → A Montanha da Alma (1990)

2001 — V. S. Naipaul → Uma Curva no Rio (1979)

2002 — Imre Kertész → Sem Destino (1975)

2003 — J. M. Coetzee → Desonra (1999)

2004 — Elfriede Jelinek → A Pianista (1983)

2005 — Harold Pinter → A Volta ao Lar (1965)

2006 — Orhan Pamuk → Meu Nome é Vermelho (1998)

2007 — Doris Lessing → O Carnê Dourado (1962)

2008 — J. M. G. Le Clézio → Deserto (1980)

2009 — Herta Müller → Tudo o que Tenho Levo Comigo (1998)

2010 — Mario Vargas Llosa → A Festa do Bode (2000)

2011 — Tomas Tranströmer → Mares do Leste (1974)

2012 — Mo Yan → Sorgo Vermelho (1986)

2013 — Alice Munro → Fugitiva (2004)

2014 — Patrick Modiano → Rua das Lojas Escuras (1978)

2015 — Svetlana Alexievich → Vozes de Tchernóbil (1997)

2016 — Bob Dylan → Blowin’ in the Wind (1962)

2017 — Kazuo Ishiguro → Vestígios do Dia (1989)

2018 — Olga Tokarczuk → Sobre os Ossos dos Mortos (2009)

2019 — Peter Handke → Ensaio sobre o Louco por Cogumelos (2013)

2020 — Louise Glück → Poemas 2006-2014 (2023)

2021 — Abdulrazak Gurnah → Paraíso (1994)

2022 — Annie Ernaux → Os Anos (2008)

2023 — Jon Fosse → Melancolia (1995)

2024 — Han Kang → A Vegetariana (2007)