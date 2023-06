Os 10 nus femininos mais importantes da história da arte

Do women have to be naked to get into the Met Museum? — Guerrilla Girls

Em resposta à constante objetificação do corpo feminino na arte, as Guerrilla Girls — um coletivo feminista de artistas ativistas — criaram uma obra provocativa intitulada “Do women have to be naked to get into the Met Museum?” (As mulheres têm de estar nuas para entrar no Museu Met?). Nela, a “Grande Odalisca” de Ingres é reinterpretada com uma cabeça de gorila e ao lado da imagem, a estatística alarmante de que menos de 5% das obras expostas no museu são de mulheres, enquanto 85% dos nus são femininos.