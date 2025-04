Cidades brasileiras que parecem cenários de filme (e quase ninguém conhece)

Piranhas (AL)

Às margens do Rio São Francisco, Piranhas parece suspensa no tempo com suas ruas de pedra, casario colorido e atmosfera sertaneja intacta. O pôr do sol sobre o Velho Chico cria uma paleta dourada digna de pintura. A cidade, tombada como Patrimônio Histórico Nacional, guarda memórias do cangaço e de Lampião, celebradas em museus e trilhas históricas. Suas ladeiras íngremes levam a mirantes cinematográficos. No porto, barcos deslizam rumo ao majestoso Cânion do Xingó. O clima quente e o som do forró ecoam nas praças coloniais. Piranhas combina rusticidade e grandiosidade natural como poucos lugares. Seus becos de calçamento irregular convidam a caminhadas nostálgicas. Um cenário perfeito para quem busca beleza bruta e histórias vibrantes.