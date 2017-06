Os 34 melhores vinhos de 2017, segundo a World Wine Awards

Na edição, 34 vinhos foram agraciados com prêmio máximo Platinum Best in Show

A World Wine Awards 2017, realizado pela revista Decanter, é a competição de vinhos mais importante e disputada do mundo. Em 2017, o prêmio recebeu inscrições de mais de 17.200 rótulos, oriundos de vinícolas de dezenas de países. Para avaliá-los, 219 jurados foram escalados, dentre eles 65 Masters of Wine e 20 Master Sommeliers. Apesar do grande número de inscritos, apenas 34 vinhos foram agraciados com o prêmio máximo: Platinum Best in Show. A categoria foi coordenada pelo renomado crítico de vinhos Steven Spurrier, e os responsáveis pela seleção foram Sarah Jane Evans, Gérard Basset, Michael Hill Smith, Andrew Jefford e Andy Howard.

Os rótulos franceses, conforme manda a tradição, foram premiados em peso, somando oito medalhas Platinum. Os agraciados são Charles Heidsieck Champagne Blanc des Millénaires Brut 1995, Domaine David Sautereau Berry Bros. & Rudd Sancerre 2015, Domaine de Rimauresq Côtes de Provence Cru Classé Rosé 2016, Domaine Vico Clos Venturi Chiesa Nera Vin de France 2014, Dopff & Irion Château de Riquewihr Gewurztraminer Grand Cru Sporen 2015, Gabriel Meffre Saint-Théodoric Châteauneuf-du-Pape 2015, e La Grande Bauquière Moment Inattendu Côtes de Provence Rosé 2016.

Logo atrás dos franceses, em número de premiações, estão os vinhos australianos e argentinos, com três colocados cada. No entanto, no quesito nota, o vencedor foi o Cossart Gordon Bual 1987, de Portugal, com 98 pontos; seguido do francês Domaine de Rimauresq Côtes de Provence Cru Classé Rosé 2016, com 97 — a avaliação mínima foi de 95. Canadá, Chile, Argentina, Itália, Luxemburgo, Uruguai, Espanha, África do Sul e Nova Zelândia são os outros países que também tiveram vinhos em destaque. A lista foi organizada em ordem alfabética.

África do Sul

Klein Constantia — Vin de Constance 2013

África do Sul (Cape Peninsula) — 96 pontos

Paul Cluver — Seven Flags Chardonnay 2016

África do Sul (Elgin) — 95 pontos

Alemanha

Weingut Martin Wassmer — Schlatter Spätburgunder 2014

Alemanha (Baden) — 95 pontos

Argentina

Amalaya — Blanco de Corte Torrontés-Riesling 2016

Argentina (Salta — Calchaquíes) — 95 pontos

Bodegas Fabre — Fabre Montmayou Reservado Cabernet Franc 2015

Argentina (Mendoza) — 95 pontos

Grupo Peñaflor — Waxed Bat Reserve Cabernet Sauvignon-Malbec 2016 Argentina (Mendoza) — 95 pontos

Austrália

Berton — Reserve Shiraz 2015

Austrália (Barossa) — 95 pontos

De Bortoli — Show Liqueur Muscat

Austrália (New South Wales) — 96 pontos

Devil’s Corner — Riesling 2015

Austrália (Tasmânia) — 95 pontos

Áustria

Zantho — Scheurebe Beerenauslese 2015

Áustria (Burgenland) — 95 pontos

Canadá

Adamo — Riesling 2016

Canadá (Ontário) — 95 pontos

Chile

Valdivieso — Single Vineyard Chardonnay 2015

Chile (San Antonio — Vale de Leyda) — 95 pontos

Espanha

Bodegas Barbadillo — Pastora Manzanilla Pasada En Rama

Espanha (Jerez) — 95 pontos

Bodegas Palacio — Cosme Palacio 1894 2014

Espanha (Rioja) — 95 pontos

Gonzalez Byass — Tres Palmas Fino 2016

Espanha (Jerez) — 96 pontos

França

Charles Heidsieck — Champagne Blanc des Millénaires Brut 1995

França (Champagne) — 96 pontos

Domaine David — Sautereau Berry Bros. & Rudd Sancerre 2015

França (Loire) — 95 pontos

Domaine de Rimauresq — Côtes de Provence Cru Classé Rosé 2016

França (Provence) — 97 pontos

Domaine Vico — Clos Venturi Chiesa Nera Vin de France 2014

França (Córsega) — 96 pontos

Dopff & Irion — Château de Riquewihr Gewurztraminer Grand Cru Sporen 2015 — França (Alsácia) — 95 pontos

Gabriel Meffre — Saint-Théodoric Châteauneuf-du-Pape 2015

França (Rhône) — 95 pontos

La Grande Bauquière — Moment Inattendu Côtes de Provence Rosé 2016 França (Provence) — 95 pontos

Thomas Barton — Réserve Privée 2014

França (Bordeaux — Médoc) — 95 pontos

Itália

Bartali — Chianti Riserva 2013

Itália (Toscana) — 95 pontos

Ciabot Berton — Rocchettevino Barolo 2012

Itália (Piemonte) — 95 pontos

Montonale — Orestilla Lugana 2015

Itália (Lombardia) — 95 pontos

Luxemburgo

Bernard-Massard — Cuvée de L’Écusson Brut

Luxemburgo (Moselle) — 95 pontos

Nova Zelândia

Martinborough Vineyard — Russian Jack Sauvignon Blanc 2016

Nova Zelândia (Marlborough) — 95 pontos

Portugal

Cossart Gordon — Bual 1987

Portugal (Madeira) — 98 pontos

Tiago Cabaço — Blog 2013

Portugal (Alentejo) — 95 pontos

República Tcheca

Sonberk — V.O.C. Pálava Mikulovská 2015

República Tcheca (Morávia) — 95 pontos

Reino Unido

Winbirri — Bacchus White 2015

Reino Unido (Norfolk) — 95 pontos

Uruguai

Bodega Garzón — Single Vineyard Tannat 2015

Uruguai (Maldonado) — 95 pontos