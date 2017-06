Os 10 melhores vinhos de supermercado

A seleção, que reúne os dez melhores vinhos de supermercado, considerou os rótulos premiados com a medalha Platinium, no Decanter World Wine Awards — a maior competição de vinhos do mundo, realizado pela “Decanter”, a mais prestigiada revista do gênero. Os vinhos australianos e ingleses dominaram o ranking. Em primeiro lugar está o Yalumba, Eden Valley, Viognier; seguido do Cabernet Sauvignon, Margaret River; ambos da Austrália. Já o terceiro colocado é o Winbirri, Bacchus, Norfolk, da Inglaterra. Apesar da imbatibilidade dos dois países de língua inglesa, vinhos da Espanha, Chile e Uruguai também garantiram espaço na lista.

Yalumba, Eden Valley, Viognier, Austrália O vinho branco rico em aromas de frutas e flores impressiona o paladar com um equilíbrio perfeito entre pêssego e gengibre no fim da degustação. Ele é produzido pela Yalumba, uma das maiores de mais importantes vinícolas australianas, conhecida por seus processos artesanais — desde a produção manual dos barris de carvalho à confecção das garrafas e, claro, a produção dos vinhos.

Cabernet Sauvignon, Margaret River Outro vinho tinto que se destacou na Decanter World Wine Awards é o Cabernet Sauvignon produzido em Margaret River, sudoeste da Austrália — região conhecida como a responsável pela produção de alguns dos melhores vinhos do país —, e distribuído pela Marks & Spencer. Ele apresenta notas de frutas vermelhas, violeta e pinheiro. O paladar é suave, mas estruturado, e o carvalho prevalece no final.

Winbirri, Bacchus, Norfolk, Inglaterra Apesar de considerado elegante e delicado, o vinho branco inglês é de sabor complexo. A bebida apresenta notas florais com um acabamento longo e limpo no paladar. Ele é mais um sucesso da tradicional vinícola de Winbirri, na Inglaterra, que recebe prêmios anualmente em função dos seus produtos de alta qualidade.

Koha Merlot Cabernet Franc O vinho tinto é generosamente frutado e apresenta notas de ameixa, café e cravo. Considerado um vinho juvenil, os toques de frutas associados a uma estrutura fina criam uma sensação de frescor. Distribuído pela Marks & Spencer, ele é produzido na Nova Zelândia. “Koha”, no idioma de comunidades locais significa presente.

Pisano Cisplatino Tannat, Canelones O vinho uruguaio elaborado com uvas Tannat possui uma textura incorporada. Sabor potente, aromas amplos, e o melhor no quesito custo-benefício. Além de destaque entre os vinhos de supermercado, a revista “Decanter” também já o classificou como melhor vinho tinto do “Novo Mundo”. Pisano é a vinícola uruguaia que mais exporta vinhos, e é reconhecida mundialmente pela qualidade de seus produtos.

Vinibéria, Cayetano del Pino y Cia, Palo Cortado, Jerez Com características frutais, toques de nozes, cascas de citrinos e especiarias, o Palo Cortado é considerado um vinho longo e complexo. Ele apresenta um toque de doçura e uma ligeira adstringência. A vinícola Cayetano del Pino y Cia, onde é produzido, é considerada uma das melhores da Espanha, colecionando prêmios nacionais e internacionais.

Miguel Torres Reserva Ancestral Old Vine Um vinho fresco e marcante ao paladar. Uma identidade específica das bebidas produzidas na vinícola chilena Miguel Torres, conhecida por adotar uma agricultura orgânica inovadora. Os vinhos produzidos por ela são comercializados em mais de cem países, a tornando uma das mais conhecidas do Chile.

Barossa Valley, Marananga Dam Roussanne Embora seja um vinho branco, o Dam Roussanne deixa a suavidade de lado. Considerado cremoso, cítrico e com toques de mel e damasco, o seu aroma é de grande complexidade — e apresentado em camadas. Ele é produzido na Barossa Valley, uma das mais antigas e sofisticadas regiões produtoras de vinho da Austrália, e distribuído pela Marks & Spencer.

De Bortoli, Show Liqueur Muscat, New South Wales, Austrália Um vinho doce e cheio de frescor ao mesmo tempo, o Show Liqueur Muscat possui aroma com toques de chá preto, aipo e marshmallow. Já para o paladar, ele oferece lembranças de nozes e amêndoas com uma acidez inconfundível, e um misto de laranja e caramelo no final. Ele é produzido em uma das vinícolas familiares mais tradicionais da Austrália, a De Bortoli, conhecida pela qualidade de seus vinhos em toda a Europa.